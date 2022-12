Nago, neve e ghiaccio: mezzi pesanti in difficoltà al Passo San Giovanni

venerdì, 9 dicembre 2022

Nago (Trento) – Neve e ghiaccio, mezzi pesanti in difficoltà sulla statale 240 al Passo San Giovanni, intervengono i vigili del fuoco di Riva del Garda e i carabinieri. Autoarticolati sono rimasti in panne durante la salita al Passo San Giovanni e i vigili del fuoco sono intervenuti per il ripristino della circolazione dei mezzi, mentre i militari hanno coordinato il traffico, visto che si erano formate lunghe code.

Sempre nella giornata odierna i vigili del fuoco di Riva del Garda sono intervenuti a Limone del Garda (Trento) per un investimento di un pedone, 67 anni, che è stato poi trasferito in codice rosso con l’elisoccorso agli Spedali Civile a Brescia. Foto @VVF Riva del Garda.