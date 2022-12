Monte Isola, verso il restauro del complesso ‘Ca’ del Dutur’

domenica, 18 dicembre 2022

Monte Isola – Approvato dalla Giunta di Regione Lombardia l’Accordo Locale Semplificato per la realizzazione di opere integrative all’intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso immobiliare denominato ‘Ca’ del Dutur’.

L’insieme degli interventi previsti comporta una spesa stimata di 2.290.000 euro, la cui copertura finanziaria è garantita da Regione Lombardia per 290 mila euro e dal Segretariato Regionale per la Lombardia – Ministero della Cultura per 2 milioni di euro.

L’accordo prevede come soggetti sottoscrittori Regione Lombardia, il Segretariato regionale per la Lombardia -Ministero della Cultura ed il Comune di Monte Isola.

“In particolare – spiega l’assessore a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori – si prevede un pacchetto di interventi, quali la realizzazione di opere architettoniche per la rifunzionalizzazione dell’edificio, opere di restauro e conservazione dei materiali, con restauro integrale degli ambienti interni, restauro delle facciate esterne dell’immobile e messa in sicurezza/restauro conservativo della muratura di cinta dell’area; opere strutturali e di consolidamento, e in particolare la demolizione e il rifacimento integrale della copertura esistente; il rifacimento in solai lignei/cls alleggerito dei solai in laterocemento, rinforzo delle scale, consolidamento di portico e loggiati, consolidamento delle murature. E infine opere impiantistiche e realizzazione del vano ascensore ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche”.

“Regione Lombardia – continua – aderisce alla proposta del comune di Monte Isola e stanzia risorse importanti in considerazione dell’elevato interesse regionale verso siti per i quali sia necessario realizzare interventi di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione. Di fatti l’accordo prevede la valorizzazione con il restauro e risanamento conservativo dell’immobile tutelato da destinare a spazio espositivo, spazi polifunzionali, una biblioteca/centro documentale, con il possibile inserimento della sala espositiva nella rete regionale museale”. “Una operazione – conclude Sertori – che concorrerà in maniera importante al rilancio, attraverso gli strumenti di programmazione negoziata regionale, di questa area, valorizzandone le potenzialità di sviluppo e le peculiarità culturali e paesaggistiche per attrarre nuovi turisti”.