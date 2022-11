Progetto mobilità sostenibile in Valle Camonica, premiati i virtuosi

martedì, 15 novembre 2022

Breno (Brescia) – Il progetto “Una Valle Ciclabile”, promosso dal Bio-distretto Valle Camonica e Legambiente Valle Camonica e co-finanziato da Fondazione Cariplo si avvia verso il giro di boa del primo anno di attività. L’obbiettivo è quello di stimolare e incoraggiare i cittadini camuni a cambiare alcune abitudini quotidiane di spostamento verso una mobilità attiva e più sostenibile.

Si è conclusa la prima stagione del gioco a premi “Una Valle Ciclabile – Più pedali e più sei premiato”: da aprile ad ottobre più di cento persone dei Comuni compresi tra Breno e Darfo Boario Terme hanno pedalato nel percorso casa-lavoro, utilizzando l’app della piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity. Complessivamente sono state evitate emissioni per più di 7mila Kg di Co2, percorsi più 50mila km, per un totale di quasi 10mila viaggi.

I cittadini più virtuosi, quelli che hanno risparmiato più emissioni, verranno premiati al cinema Iride di Costa Volpino (Bergamo) in occasione della proiezione del film “Siccità” di Paolo Virzì, una serata del cineforum in collaborazione con il Biodistretto e la condotta Slow Food Valle Camonica. La data è venerdì 2 dicembre prossimo, dalle 20. Al termine della proiezione ci sarà una degustazione di prodotti del territorio.

Dicono gli organizzatori: “Non avevamo un obiettivo in termini numerici, ci interessava incentivare l’utilizzo della bici per il percorso casa-lavoro e siamo abbastanza soddisfatti, anche se la strada è ancora lunga e i margini di miglioramento molto ampi”.

“Al contempo – sostengono gli organizzatori – ci siamo mossi con eventi di sensibilizzazione, cercando di coinvolgere i cittadini, gli amministratori, le aziende e le scuole. Proprio per le scuole, a ottobre, in collaborazione con ATS della Montagna, è stato organizzato un corso per docenti sulla mobilità attiva che ha avuto molti riscontri positivi. La mobilità sostenibile è una soluzione complessa a un tema complesso, c’è bisogno di tanti ingredienti e ci auguriamo che il nostro operato porti dei frutti anche in futuro. La sfida che abbiamo lanciato è la dimostrazione che muoversi in bici (o a piedi) per gli spostamenti quotidiani è possibile, oltre il 70% dei viaggi che facciamo infatti sono sotto i 10 km, molti di questi sotto i 5km: farli in bici è una splendida soluzione, per l’ambiente, per la salute, per migliorare la qualità della vita, decongestionare il traffico e ridurre l’incidentalità. Purtroppo il rapporto tra numero di persone e numero di veicoli in Valle Camonica è spaventoso, così come sono altissimi e preoccupanti i dati relativi all’inquinamento dell’aria. La nostra idea è quella di spingere innanzitutto sulle “zone scolastiche” e sulle “zone 30″ nei nostri centri abitati, ridurre la velocità dei veicoli è il primo passo per ridare spazio e possibilità di movimento a pedoni e ciclisti, oltre che a diminuire l’inquinamento e le collisioni. Cambiare le abitudini delle persone è complesso ma necessario. Continueremo a lavorare promuovendo la cultura della mobilità attiva e sostenibile, sicuri che un cambiamento sia giusto, urgente e, soprattutto, possibile”.