Master di specializzazione: ecco cosa sapere prima di iscriversi

lunedì, 25 luglio 2022

Quali sono i motivi che spingono uno studente o un professionista ad intraprendere un percorso di master? Il consorzio interuniversitario e ente di ricerca Almalaurea, ha realizzato un report in cui ha analizzato i profili degli studenti che hanno completato un master di specializzazione. Il dato più significativo che ne è venuto fuori è che l’82,6% delle persone con questo titolo riescono a trovare un impiego massimo a un anno dalla fine del master. È evidente quindi che questa ulteriore specializzazione è stata per molti un trampolino di lancio per entrare nel mondo del lavoro.

Complici sono sicuramente anche le numerose opportunità di stage che spesso sono incluse nell’offerta formativa. Molte università e business school infatti hanno una rete di contatti con alcune aziende che mettono a disposizione delle posizioni lavorative per i master.

Dal report però emerge anche che nonostante queste note positive, sono ancora pochi gli studenti e i professionisti che decidono di intraprendere questo percorso. Il tasto più dolente dei master infatti rimane sempre il prezzo che per molti è considerato ancora uno scoglio insormontabile soprattutto per i neolaureati. Alcuni però sono sicuramente più accessibili di altri. Vediamo allora cosa cambia tra le varie tipologie di master offerti da università e istituti privati.

Come funzionano i master universitari di secondo livello?

I master universitari di secondo livello richiedono come requisito obbligatorio per l’ammissione il conseguimento di una laurea magistrale che può essere a ciclo unico o biennale. Questa tipologia di corsi sono pensati per essere più specifici rispetto a quelli di primo livello che analizzeremo più avanti. I moduli infatti sono strutturati proprio per trattare in maniera molto approfondita la materia scelta.

Per quanto riguarda invece le modalità di svolgimento, solitamente la durata di questi master è annuale o biennale e i CFU minimi da conseguire sono 60. I requisiti di ammissione invece possono variare da università a università. Oltre infatti al requisito obbligatorio della laurea magistrale, ogni università può tenere conto anche altri aspetti della formazione o della carriera dello studente. Stiamo parlando della valutazione di eventuali stage, corsi di formazione, esperienze lavorative o master di primo livello già effettuati. Può essere anche necessario fornire una lettera di presentazione in cui si esprimono anche le motivazioni che spingono lo studente a scegliere un determinato master oppure che spieghino gli obiettivi che vuole conseguire tramite il corso.

Questi master solitamente sono a numero chiuso, hanno quindi un numero limitato di posti. Ecco anche perché per alcune università è necessario attivare il processo di selezione.

Che requisiti servono per accedere ai master di primo livello?

Riguardo invece i master di primo livello, in realtà il funzionamento e la struttura non sono molto diversi da quelli di secondo. I crediti minimi da acquisire sono sempre 60 e la durata è principalmente annuale. La grande differenza tra le due tipologie è solamente il grado di approfondimento con cui vengono trattate le materie scelte. Questo però non vuol dire che i master di primo livello siano più superficiali ma solamente che sono strutturati in modo meno verticale di quelli di secondo.

Oltre ai programmi però cambia anche il requisito base per poter essere ammessi a questi corsi, che in questo caso è la laurea triennale.

Per quanto riguarda invece le modalità di ammissione anche per i master di primo livello possono essere richiesti dei requisiti aggiuntivi, lettere di presentazione o colloqui.

Come si accede ad un master offerto da business school o istituti privati

I master di formazione possono essere erogati anche da business school, da school of management o da istituti e università privati. In questo caso però non esistono dei veri e propri requisiti per accedere. Questi master infatti sono pensati non solo per chi ha appena terminato un corso di laurea ma anche per i professionisti del settore di riferimento o per chi ha intenzione di dare una svolta alla propria la carriera.

Prendiamo ad esempio i master che rientrano nell’ambito di finanza e controllo. L’offerta formativa è ampia e copre le aree di maggiore interesse non solo per chi si sta avvicinando ora a questo settore ma anche per chi ne fa parte. Anche le modalità di frequenza (in presenza, online o on demand) sono pensate per poter permettere a tutte le tipologie di destinatari di seguire il corso, dai neolaureati ai lavoratori.

Anche nel caso di master offerti da enti privati però, lo scalino più alto da superare rimane comunque il prezzo che può andare dai 2000 euro e arrivare anche ad alcune decide di migliaia, molto dipende da come si articola l’offerta formativa e dall’istituto a cui ci si rivolge.