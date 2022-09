Maltempo, Mottinelli (Pd): “Stato di emergenza per Niardo importante risultato”

domenica, 11 settembre 2022

Niardo – Maltempo: Pd, soddisfatti per stato emergenza Valle Camonica. “Siamo soddisfatti per la decisione del Consiglio dei ministri di deliberare lo stato di emergenza per i comuni della Valle Camonica colpiti dall’alluvione del 28 luglio. Si tratta di una decisione importante, che mette in condizione le amministrazioni locali di avere accesso ai finanziamenti per attuare gli interventi utili a tornare alla normalità. Un ringraziamento al ministro Guerini che era stato a suo tempo informato della situazione, e aveva dato la sua disponibilità per garantire il buon esito della vicenda” . Lo dichiarano il deputato democratico Alfredo Bazoli, candidato Pd al Senato e Pier Luigi Mottinelli (nella foto), candidato Pd nel collegio delle Valli (Valle Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia) bresciane, in riferimento alla decisione presa dal Consiglio dei ministri.