giovedì, 20 ottobre 2022

Arco (Trento) – Le glorie del Bayern Monaco tornano in campo ad Arco (Trento). Martedì 25 ottobre, alle 15:30, si rinnova l’appuntamento con le stelle del passato della squadra bavarese nel MAN All Star Match, un’amichevole – ad ingresso gratuito – con i migliori clienti e commerciali del produttore tedesco di bus, tir e van.

Il profondo e pluriennale legame tra il Garda Trentino e il grande sport non si limita ai campioni in attività, ma volge lo sguardo anche a coloro che hanno segnato un’epoca a livello internazionale. L’Alto Garda anche quest’anno ospiterà un evento imperdibile per i cultori del calcio mondiale. Martedì 25 ottobre, alle ore 15:30, presso lo stadio di via Pomerio ad Arco, si svolgerà per il decimo anno consecutivo il MAN All Star Match (nella foto credit Vitesse), un’amichevole in cui saranno impegnate le glorie del Bayern Monaco opposte a una selezione dei migliori clienti e commerciali del mercato europeo di MAN Truck & Bus, importante produttore tedesco di van, tir e bus e tra i maggiori sponsor del club bavarese.

Va ricordato che quello tra il Garda Trentino e il brand Bayern Monaco è un rapporto di lunga data, in quanto la prima squadra del club tedesco scelse proprio il lago di Garda come sede del suo ritiro estivo dal 2010 al 2013, proseguendo per anni con il camp primaverile delle giovani promesse del club bavarese fino ad essere scelta anche dall’Fc Bayern Basketball per la preparazione estiva nel 2015 e 2016.La partita tra le glorie del Bayern e la selezione di MAN sarà aperta al pubblico e ad ingresso gratuito dando l’opportunità di ammirare in campo leggende del calibro di Giovane Élber, Roy Makaay, Paulo Sèrgio, Claudio Pizarro e molti altri.

“È un grande onore per il nostro territorio ospitare anche quest’anno alcuni dei campioni che hanno fatto la storia del calcio mondiale. Quello con il brand Bayern Monaco è un rapporto che dura da molti anni, cominciato con i ritiri estivi e proseguito con questo appuntamento annuale. Siamo certi che anche quest’anno sarà un grande spettacolo per tutti gli appassionati” , commenta il presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.