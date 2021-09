Lavori urgenti sulla strada per passo Rolle, possibili disagi in Primiero

giovedì, 30 settembre 2021

Primiero – Come appreso dal Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento, un intervento in urgenza è previsto in Veneto, con la presumibile istituzione di un senso unico alternato che potrebbe recare per vario tempo disagi al traffico che interessa anche il territorio del Primiero, in Trentino. Oggi, giovedì 30 settembre, alle ore 8.30, così comunica Veneto Strade, verrà chiuso al traffico per lavori urgenti il viadotto Pontet posto sulla strada regionale 50 del Grappa e Passo Rolle nel comune di Sovramonte (Belluno), ai confini con la Provincia autonoma di Trento. Per garantire i collegamenti, informa sempre Veneto Strade, sul luogo è previsto un sistema di deviazione provvisoria a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento si è immediatamente attivato non appena venuto a conoscenza dell’intervento. Sono in corso approfondimenti da parte dei tecnici provinciali su eventuali soluzioni alternative da proporre a Veneto Strade al fine di ridurre il disagio alla popolazione. La situazione sarà in ogni caso sarà attentamente monitorata dal Servizio gestione strade.