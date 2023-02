La Ferrovia Retica celebra i 50 anni del Bernina Express e punta sull’Albula, Bernasconi: “Stiamo ampliando l’offerta”

martedì, 14 febbraio 2023

Tirano (Sondrio) – Un 2023 speciale per la Ferrovia Retica che celebra i 50 anni del Bernina Express e punta sull’Albula, la spettacolare linea – un capolavoro ingegneristico e fiabesco, patrimonio mondiale Unesco – che collega St.Moritz e Coira. In questi giorni alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo che si concluderà oggi a Milano, sono state svelate le iniziative dell’anno e la Ferrovia Retica con il responsabile per l’Italia, Enrico Bernasconi (nella foto) anticipa: “Nel corso dell’anno per celebrare il Giubileo del Bernina Express ci saranno tre eventi”.

BERNINA EXPRESS – Il 3 giugno 1973 sulla centenaria linea delle Ferrovia Retica è nato il Bernina Express con l’obiettivo di collegare e favorire i turisti con una treno diretto, senza cambio a St. Moritz, da Coira a Tirano. “Era una novità assoluta – ricorda Enrico Bernasconi – perché all’epoca non esisteva un treno che collegasse Coira e Tirano, poi col passare dei decenni è stato migliorato il comfort e soprattutto sono state introdotte le carrozze panoramiche che sono il fiore all’occhiello del Bernina Express e una grande attrazione”. In cinquant’anni il Bernina Express ha contato 10 milioni di viaggiatori e più di un milione sono italiani.

FERROVIA DELL’ALBULA – Con la pandemia si sono formate liste d’attesa, che saranno esaurite tra quest’anno e il 2024 e – non essendoci per le caratteristiche della linea – possibilità di incrementare corse, l’offerta della Ferrovia Retica è la gita sull’Albula, seconda tratta patrimonio mondiale Unesco. “La nostra proposta a turisti, gruppi e agenzie viaggio – spiega Enrico Bernasconi – va in tre direzioni: il primo è il fascino di un viaggio sulla linea dell’Albula, che collega St Moritz con Coira capitale del Grigioni e città più antica delle Svizzera, il secondo è la possibilità di soddisfare fin da subito tutte le richieste della clientela e in terzo luogo alleggerire la pressione sul Bernina Express che sta esaurendo le liste d’attesa pregresse”.

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO – La linea dell’Albula, armoniosamente integrata nel paesaggio, rappresenta un capolavoro dell’epoca dei pionieri della ferrovia e fa parte del patrimonio mondiale Unesco, il treno s’inerpica attraverso gallerie elicoidali e viadotti nella valle dell’Albula verso St. Moritz. Il treno affronta 1000 metri di dislivello senza cremagliera grazie al viadotto di Solis, di Landwasser e alle gallerie elicoidali tra Bergün e Preda e durante la bella stagione è possibile esplorare la natura alpina incontaminata del parco naturale di Ela, lungo il Sentiero avventura della ferrovia Albula oppure visitare il Museo ferroviario dell’Albula a Bergün, mentre d’inverno ci si può sbizzarrire sulla pista per slittini da Preda a Bergün.

“Stiamo programmando una risposta alla forte richiesta di prenotazioni – conclude Enrico Bernasconi -. Le due linee, Bernina e Valle dell’Albula, hanno un fascino indiscusso e ampliando l’offerta cercheremo di soddisfare il maggior numero possibile di persone, contando si agenzie viaggio e operatori”.