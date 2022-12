La cultura della legalità: incontro carabinieri-studenti all’Istituto Schweitzer

lunedì, 5 dicembre 2022

Bolzano – I militari della Compagnia carabinieri di Bolzano, unitamente all’unità cinofila carabinieri di Laives, hanno incontrato gli allievi della scuola media dell’Istituto Schweitzer, dove sono state affrontate varie tematiche tra cui quelle del disagio, della devianza e della delinquenza giovanile, con specifici approfondimenti sui temi, sempre più attuali, del bullismo, del cyber bullismo, delle dipendenze on line e di tutti quei comportamenti che sempre più frequentemente vedono coinvolti i giovani in età pre-adolescenziale e adolescenziale.

Il comandante della Compagnia di Bolzano ha sensibilizzato i giovani allievi sull’importanza del rispetto delle norme di legge e di quelle socialmente accettate e condivise, avviando con i ragazzi un costruttivo confronto dialettico che ha tratto le mosse dalle attività ludiche online, sino a giungere alla trattazione di temi più delicati, come quelli della violenza domestica e di gruppo.

L’incontro, finalizzato alla promozione della “cultura della legalità”, ha spaziato anche sui temi della droga, delle armi e della violenza in genere, rimarcando l’importanza della denuncia a qualsiasi livello e del necessario rapporto di sinergica collaborazione tra tutti gli attori in campo, tra cui, in particolar modo, famiglia, scuola e forze dell’ordine.

L’incontro si è concluso con un’attività dimostrativa del nucleo cinofili Carabinieri e con la possibilità per i bambini di vedere da vicino un’autovettura dell’Arma.

Numerose le domande rivolte al Comandante della Compagnia dai giovani studenti, incuriositi dalle tematiche affrontate, dall’immagine del Carabiniere, dalle missioni all’estero cui l’Arma partecipa e dalle modalità di arruolamento. Almeno una decina i ragazzi e le ragazze che hanno espresso il desiderio, da grandi, di arruolarsi tra le file dell’Arma.