La classe 3A del Liceo Golgi di Breno premiata a Palazzo Pirelli

sabato, 8 ottobre 2022

Breno – C’è anche “Legalità economica…in un cruciverba”, l’elaborato testuale realizzato dalla classe 3°A del Liceo Economico sociale “Camillo Golgi” di Breno (Brescia) tra i premiati nell’ambito del Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: “Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare e Marina Militare in memoria delle Vittime del Dovere” – anno scolastico 2021/2022. La premiazione nell’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta la regione.

Complessivamente sono stati 9.300 gli studenti coinvolti e 37 gli istituti scolastici iscritti: l’iniziativa ha visto la collaborazione delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate per promuovere la cultura della legalità tra le nuove generazioni. Gli studenti e le classi che hanno realizzato gli elaborati più meritevoli hanno ricevuto, come da tradizione, borse di studio utili per l’acquisto di materiale didattico. Oltre alle autorità civili e militari all’evento era presente anche la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri Regione Lombardia. Alla cerimonia è intervenuta la Presidente della Commissione Speciale Antimafia del Consiglio regionale della Lombardia Monica Forte.

È stata inoltre presentata la nuova offerta formativa dedicata ai seguenti temi, che saranno approfonditi nelle lezioni on line e in presenza durante l’anno scolastico 2022/2023:

L’Esercito Italiano e il contrasto alla criminalità e al terrorismo sul territorio nazionale e in campo internazionale – Esercito Italiano

Cyberstalking e cyberbullismo: conoscerli per difendersi – Polizia di Stato

In – dipendente: il contrasto alle dipendenze vecchie (alcol e droga) e nuove dipendenze (internet e gioco d’azzardo) – Arma dei Carabinieri

Educazione della Legalità economica: strumento di lotta alle mafie – Guardia di Finanza

Tra cielo e terra – Aeronautica Militare

Il Mare sintesi tra culture – la Sicurezza Marittima dell’alto mare come presupposto di pace e benessere internazionale – Marina Militare

Il procedimento di formazione delle leggi: partecipazione consapevole alla vita civile e l’esempio delle Vittime del Dovere quale patrimonio etico della Nazione – Associazione Vittime del Dovere

I PREMIATI

CATEGORIA ESERCITO ITALIANO

“NEL TUO DOLORE TROVA LA TUA FELICITA’”

Elaborato grafico e testuale realizzato dagli studenti Cavalleri Emma, Jdid Sarah, Kaur Pravjot della classe 3°A dell’Istituto Comprensivo “G.B. Puerari di Sospiro, Plesso di Pieve San Giacomo (Cremona)

“VISITA ALLA CASERMA”

Elaborato grafico e testuale realizzato dagli studenti Ambra Boiocchi, Emma Persico, Mikaella Santos Contini e Federico Scotti della classe 3°C dell’Istituto Comprensivo “G.B. Puerari di Sospiro, Plesso di Pieve San Giacomo (Cremona)

“DIARIO DI BORDO”

Elaborato grafico e testuale realizzato dagli studenti della classe 1° C dell’Istituto Comprensivo Valmorea (Como)

CATEGORIA POLIZIA DI STATO

“INSIEME CONTRO IL BULLO”

Elaborato testuale realizzato da Ferraro Dafne della classe 1° A dell’Istituto Comprensivo di Fino Mornasco

“IL BULLISMO IN FUMETTI: STORIE DI BULLISMO, CYBERBULLISMO E CHALLENGE PERICOLOSE RACCONTATE DAI RAGAZZI”

Elaborato grafico e testuale realizzato dagli studenti della classe 1° B dell’Istituto Comprensivo Valmorea (Como)

CATEGORIA ARMA CARABINIERI

“PER ESSERE FELICE NON DEVI PERDERE NIENTE”

Testo musicale e video realizzato dagli studenti Soatin Angelo e Roberta Antonella Rocchi della classe 3°B dell’Istituto Comprensivo di Cermenate (Como)

“NON FUMARE E’ SALUTARE”

Tavola grafica realizzata dagli studenti Diego Carrara e Matteo Bonetti della classe 3°E dell’Istituto Comprensivo “Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto” di Casazza (Bergamo)

“DIPENDENZE”

Elaborato artistico realizzato da Elisa Metti della classe 1°LAD dell’Istituto Istruzione Superiore “Meroni” di Lissone (Monza Brianza)

CATEGORIA GUARDIA DI FINANZA

“POP UN LEGALITA’”

Elaborato grafico-artistico realizzato dalla classe 1°C dell’Istituto Comprensivo Valmorea plesso “Fratelli Cervi” di Binago (Como)

“LEGALITA’ ECONOMICA …IN UN CRUCIVERBA”

Elaborato testuale realizzato dalla classe 3°A del Liceo Economico sociale “Camillo Golgi” di Breno (Brescia)

“UN MURALES CONTRO LA MAFIA: PER NON DIMENTICARE”

Elaborato multimediale realizzato dalla classe 3°A dell’Istituto Comprensivo di Quistello (MN)

CATEGORIA AERONAUTICA MILITARE

“VOLO INFINITO NEL BUIO E NELL LUCE”

Elaborato grafico realizzato dalla classe 2° LAD dell’Istituto Istruzione Superiore “Meroni” di Lissone (MB)

“CI DIEDERO LE ALI”

Elaborato grafico realizzato dagli studenti Tavola Anna, Colombo Sofia, Micaela Stropeni e Colombo Marco della classe 2°V dell’Istituto di Istruzione Superiore “P.A. Fiocchi” di Lecco.

“SICUREZZA E STABILITA’”

Elaborato grafico realizzato da Castronovo Alessio della classe 2°V dell’Istituto di Istruzione Superiore “P.A. Fiocchi” di Lecco.

CATEGORIA MARINA MILITARE

“UN’ONDA DI PACE”

Elaborato grafico realizzato dagli studenti Emma Bera, Fasal Maheen, Kaur Baljnder, Serpico Francesca, Roumani Milena, Pasotti Gianluca della classe 3°A, Pietta Beatrice e Karim Aniqa della classe 3°B dell’Istituto comprensivo Ovest 1, Scuola secondaria “G. Romanino” di Brescia

CATEGORIA VITTIME DEL DOVERE

“35 ESTATI”

Video multimediale realizzato dagli studenti Sall Gabriella, Marano Niccolo’ e Steven Perez della classe 4°E sistemi informativi aziendali dell’Istituto di Istruzione Superiore “Eugenio Montale” di Cinisello Balsamo (MI)

“2 RESPIRI”

Testo musicale e video realizzato dagli studenti Soatin Angelo e Roberta Antonella Rocchi della classe 3°B dell’Istituto Comprensivo di Cermenate (CO)

MENZIONI SPECIALI

Liceo Artistico della Villa Reale Nanni Valentini di Monza: “Gli elaborati prodotti a seguito della partecipazione all’Open Day affrontano in modo originale la tutela ambientale e, in modo ironico, la vita dei Carabinieri a cavallo”.