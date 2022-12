Intervento 3.3.D, la Giunta di Nago Torbole incontra i lavoratori

sabato, 17 dicembre 2022

Nago Torbole (Trento) – La giunta di Nago Torbole (Trento) ha incontrato i lavoratori e le lavoratrici dell’17, che hanno prestato servizio sul territorio dal 2 maggio scorso e che, col prossimo 23 dicembre, termineranno questa annata di lavoro. Come spiega Silvia Berti, coordinatrice della Cooperativa Oasi Tandem di Riva del Garda, che ha organizzato le squadre: “Sono state coinvolte 13 persone per la cura del verde, cui si aggiungono ulteriori 2 persone che hanno collaborato in occasione di mostre e per servizi di guardiania in edifici aperti al pubblico”.

Al momento di saluto in sala consiliare era presente anche Tania Busetti, vice presidente e direttrice della cooperativa. Ecco gli interventi dei rappresentanti della giunta comunale. L’assessore alle politiche sociali Luigi Masato: “Ringrazio tutte le persone coinvolte. Noi come amministrazione abbiamo cercato di dare un’occasione di impiego a tutti. Sono molto contento del lavoro che è stato fatto e va detto che ci sono persone che sono andate fin oltre gli incarichi assegnati. La pulizia delle aree pubbliche è sempre stata ottima”.

L’assessore con delega al cantiere comunale, Fabio Malagoli: “Mi unisco ai ringraziamenti e sottolineo quanto è stato positivo il vostro lavoro sul territorio”. La vicesindaca e assessora alla cultura Sara Balduzzi ha ricordato in particolare il contributo che è stato apportato alle attività di biblioteca e a quelle culturali, con in testa il presidio costante delle mostre allestite al Forte.

Il sindaco Gianni Morandi, che ha fatto gli auguri per le festività, si è complimentato per l’impegno, augurandosi di poter fare ancora di più nel prossimo futuro e auspicando che questa esperienza possa anche rappresentare un’occasione per agevolare, almeno in qualche caso, un prossimo ingresso in posizioni lavorative più stabili e durature. “Nel tempo l’impegno economico da parte del Comune è stato sempre maggiore, per soddisfare tutte le richieste e necessità del territorio. Questo è un progetto che dovrebbe essere preso d’esempio anche al di fuori del Trentino, perché è un’occasione per occupare e garantire un reddito minimo a chi non ha la fortuna di trovare un impiego stabile e, allo stesso tempo, consente di prendersi cura del territorio. Un progetto sociale quindi, su cui vale la pena investire”.