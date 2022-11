Inaugurata Fiera d’Autunno e Biolife: accordo tra Fiera Bolzano, BolognaFiere e FederBio

giovedì, 3 novembre 2022

Bolzano – A Fiera Bolzano si è svolta stamattina, sul Biolife Stage, la cerimonia di inaugurazione dell’accoppiata fieristica più amata dal grande pubblico.

La nuova Fiera d’Autunno e Biolife aprono oggi i battenti e sono pronte ad accogliere i loro affezionati visitatori con un assetto rivisitato: nuovi temi, nuove iniziative e nuovi settori. Tutto all’insegna del benessere e del consumo consapevole a 360°. Fino a domenica 6 novembre a Fiera Bolzano, con entrata gratuita oggi e domani, venerdì 4 novembre.

(nella foto © Marco Parisi da sinistra Thomas Mur, Direttore Fiera Bolzano; Armin Hilpold, Presidente Fiera Bolzano SpA; Martin Haller, Presidente Confartigianato imprese lvh.apa; Philipp Achammer, Assessore provinciale Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione, Direzione Istruzione e Formazione tedesca; Helmuth e Benjamin Profanter; Natalie Bellutti, Vicepresidente Bioland Südtirol; Arnold Schuler, Assessore provinciale al turismo; Domenico Lunghi, Coordinatore delle manifestazioni dirette di BolognaFiere e Paolo Carnemolla, Segretario Generale Federbio).

Nuove sinergie per promuovere il biologico

Durante la cerimonia di inaugurazione di Biolife 2022, che ha ospitato sul palco tra gli altri speaker anche Domenico Lunghi, coordinatore delle manifestazioni dirette di BolognaFiere e Paolo Carnemolla, Segretario Generale di FederBio, è stato annunciato l’avvio di una collaborazione sinergica tra Fiera Bolzano, BolognaFiere e FederBio – Federazione nazionale delle organizzazioni del settore biologico e biodinamico nazionale che opera anche in ambito internazionale per promuovere il biologico italiano nel mondo. Questa nuova partnership fonda le sue basi su una mission condivisa tra le parti, ovvero la voglia di rafforzare i concetti di biologico e sostenibilità anche nell’ambito delle proprie manifestazioni e attività.

“L’accordo fra le due manifestazioni fieristiche dedicate all’agricoltura e ai prodotti biologici è il risultato anche dell’impegno di FederBio per costruire una forte piattaforma nazionale per la comunicazione, la promozione e l’internazionalizzazione del biologico italiano, mettendo in valore la propria rete di organizzazioni socie come Bioland Sud Tirolo, che ha un forte radicamento locale ma è anche un ponte con la Germania, il mercato più importante anche per il biologico Made in Italy” ha dichiarato Paolo Carnemolla, Segretario Generale FederBio.

“Quando ancora nessuno ne parlava, 35 anni fa, BolognaFiere creava SANA, il Salone del biologico e del naturale – dice Domenico Lunghi, coordinatore delle manifestazioni dirette di BolognaFiere – un appuntamento diventato fondamentale e imprescindibile per chiunque si occupi di questo settore. In questi anni il biologico è cresciuto anche grazie al nostro supporto, e la sostenibilità e l’ambiente sono diventati temi importanti sui quali tutti abbiamo il dovere di misurarci. BolognaFiere ha consolidato partnership storiche, come quella con Federbio, e ne ha accese di nuove: in particolare siamo lieti di aver sottoscritto un’intesa con Fiera Bolzano per dar vita a una inedita collaborazione con progetti sinergici che nei prossimi mesi proporremo insieme a operatori, buyer e visitatori”.

“Siamo felici che grazie a questo progetto strategico possiamo potenziare il nostro impegno per lo sviluppo e la promozione del mondo del biologico. L’obiettivo comune e condiviso sarà quello di creare nuove sinergie coinvolgendo istituzioni, mondo del business e consumatori finali per dare un valore aggiunto a tutta la filiera del biologico”, afferma Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano.

La collaborazione avrà dunque come obiettivo l’informazione ai cittadini e la promozione dei valori e dei benefici dell’agricoltura e dei prodotti biologici – ancora più necessari ora che l’UE e l’Italia hanno deciso di raggiungere l’obiettivo del 25% di superficie coltivata a biologico – attraverso una rete di eventi e manifestazioni dedicate, nonché con la creazione di una piattaforma unica nazionale a supporto delle imprese del settore e per l’internazionalizzazione delle stesse.

La nuova Fiera d’Autunno e Biolife 2022: fino a domenica 6 novembre – 9:30-18:30

Giovedì 3 e venerdì 4 ingresso gratuito

Ticket online: 5 Euro invece di 6

Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.