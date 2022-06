Il saluto di Trento e Riva del Garda al questore Francini

venerdì, 24 giugno 2022

Trento – Cordiale incontro questa mattina tra il Sindaco di Trento Franco Ianeselli e il Questore uscente Alberto Francini che lascia l’incarico per andare in pensione. Francini era stato nominato Questore a Trento neanche un anno fa, nel settembre 2021.

In questo anno numerose sono state le occasioni di lavorare proficuamente insieme sia per la sicurezza del capoluogo che per il concerto-evento di Vasco Rossi. Il sindaco lo ha ringraziato per il lavoro svolto e gli ha fatto i suoi migliori auguri per una serena pensione.

Francini, oltre a Trento, ha ricoperto in carriera il prestigioso incarico di Questore a Lecco, a Pisa a Catania e a Campobasso. Napoletano, sposato con tre figli è in Polizia dal 1983.

Il saluto a Riva del Garda

In vista dell’imminente pensione, il questore di Trento Alberto Francini ha fatto visita, nella tarda mattina di venerdì 24 giugno, al sindaco Cristina Santi.

L'incontro di commiato, particolarmente cordiale, si è tenuto nell'ufficio del sindaco, al primo piano del municipio. Cristina Santi lo ha ringraziato per quanto fatto, si è complimentata per la ragguardevole carriera e gli ha rivolto i migliori auguri per una serena pensione.