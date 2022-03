I vini del Garda, Valle Camonica e Valtellina a Golosaria, Giovanna Prandini: “Una grande opportunità”

giovedì, 17 marzo 2022

Milano – I vini del Garda, Valle Camonica e Valtellina, con Ascovilo e Grana Padano protagonisti in tavola a Milano alla settimana del Gusto Lombardo e Golosaria.

Ascovilo e Grana padano, “Nati per stare insieme”, protagonisti del gusto a Golosaria per un evento all’hotel Melià di Milano (in via Masaccio, sede storica di Golosaria). Sono 13 i ristoranti che presenteranno 52 ricette con Grana padano in abbinamento ai vini dei 13 Consorzi lombardi che animano Ascovilo.

La prima Settimana del Gusto Lombardo in programma fino al 19 marzo vedrà in tavola Matteo Scibilia, chef del ristorante “Piazza Repubblica”, a cena con Paolo Massobrio (giornalista, gastronomo e fondatore di Golosaria) che per tutta la settimana “codificherà” un menu degustazione accompagnando i piatti con il Garda Spumante Brut, il Lugana e il Valtellina Superiore. La settimana si chiuderà al ristorante Mamì dell’hotel Melià, sabato 19 marzo alle ore 20. Anche in questo caso per tutta la settimana si metterà in carta un menu degustazione in abbinamento al Garda Chardonnay, il Lugana e il Valtellina Superiore. Non solo. Paolo Massobrio e Marco Gatti il 19 marzo guideranno 8 masterclass e presenzieranno anche a 13 cene a partire dal 14 marzo fino al 14 maggio. Per iscriversi alle Masterclass occorre visitare sul portale di Golosaria Wine 19 marzo https://www.golosaria.it/it/golosaria-wine-19-marzo, quindi andare alla voce “programma” e al capitolo “masterclass”, e compilare il form, selezionando una o più masterclass. La prenotazione è vincolante alla partecipazione.

“I vini lombardi e Grana Padano sono nati per stare insieme – ha rimarcato Giovanna Prandini (nella foto), presidente di Ascovilo l’associazione che raccoglie i 13 consorzi vitivinicoli della Lombardia protagonisti del progetto insieme al Consorzio Tutela Grana Padano -. Ritengo importante rafforzare la conoscenza dei Vini di Lombardia al fine di creare nel consumatore maggiore consapevolezza rispetto all’importanza del settore agroalimentare regionale quale eccellenza nazionale. L’appuntamento di Golosaria Wine 2022 a Milano è un’opportunità di divulgazione della conoscenza dei nostri prodotti. I vini e i formaggi di Lombardia sono la punta di diamante di due importanti filiere agricole e rappresentano un biglietto da visita di cui andare orgogliosi e da presentare nella carta dei ristoranti lombardi come grandi eccellenze europee del gusto”.