Green Comunity, 800mila euro in Valtellina: i progetti

giovedì, 1 giugno 2023

Morbegno – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse Energetiche e utilizzo Risorsa idrica, Massimo Sertori, ha approvato due convenzioni in tema di ‘Green Community’.

“Con questi due atti – spiega l’assessore Massimo Sertori – stanziamo risorse importanti cofinanziando due progettualità ammesse e finanziate dal bando del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR – M2C1 Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.

Nello specifico, la prima deliberazione approva la convenzione tra Regione Lombardia e la comunità montana Valtellina di Sondrio, per il cofinanziamento della proposta di Green Community con 400.000 euro, di cui 72.503.11 euro con risorse regionali e 327.496,89 con risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit).

Con una seconda delibera è stata approvata la convenzione tra Regione Lombardia e la comunità montana Valtellina di Morbegno per il cofinanziamento della proposta di Green Community, finanziata con risorse regionali per un importo di 400.000 euro.

Gli obiettivi e le finalità perseguiti attraverso le due proposte finanziate sono riconducibili ai seguenti ambiti d’azione: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio di crediti derivanti dalla cattura di anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera legno; gestione integrata e certificata delle risorse idriche; produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l’eolico, la cogenerazione e il biometano; sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali; costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti; integrazione dei servizi di mobilità.

Per quanto riguarda la comunità montana Valtellina di Sondrio, “andremo a finanziare – continua Sertori – interventi di sistemazione forestale a seguito della tempesta VAIA, di irrigazione sotto chioma nei territori di Tresivio, Ponte, Postalesio, Berbenno e Albosaggia, la realizzazione di pensiline fotovoltaiche nei parcheggi comunali, il ripristino del sentiero Rusca, il raddoppio del Sentiero Valtellina nei comuni di Poggiridenti, Piateda, Ponte, Chiuro, Castione e Postalesio; inoltre, l’efficientamento energetico del canile della Comunità montana e del comune di Sondrio, il progetto di CER (Comunità energetica rinnovabile) Smart grid e, infine, l’acquisto di mezzi elettrici e stazioni di ricarica per mezzi elettrici”.

Per quanto riguarda la comunità montana Valtellina di Morbegno, “l’intento – sottolinea l’assessore Sertori – è mettere in campo, attraverso lo sviluppo della Green Community, azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani interessati: tra queste, la redazione di un piano di assestamento per la gestione delle fasce demaniali di fondovalle; la riqualificazione delle aree demaniali forestali del Canoide del Tartano; la gestione migliorativa del patrimonio comunitario e l’integrazione energetica della rete di mobilità lenta; il potenziamento della rete sentieristica; l’installazione di postazioni di ricarica elettriche sulla pista ciclopedonale ‘Sentiero Valtellina’ e la realizzazione di un tratto di pista ciclabile come collegamento del Sentiero Valtellina al Canoide del Tartano in sponda orografica sinistra dell’Adda all’altezza del comune di Talamona”.