Grande affluenza a Expo Riva Schuh & Gardabags, gli eventi della seconda giornata

domenica, 12 giugno 2022

Riva del Garda – Grande affluenza a Expo Riva Schuh & Gardabags, il marketplace internazionale dedicato alla calzatura e all’accessorio al quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento), in programma fino a martedì 14 giugno. Più di 1000 espositori provenienti da oltre 41 Paesi al mondo presentano in anteprima le loro collezioni Primavera Estate 2023 (nella foto © Jacopo Salvi).

La manifestazione, come ricordato ieri all’inaugurazione, è unica nel suo genere e tra le più importanti al mondo, rinnova con i momenti di approfondimento e di incontro in un confronto a 360 gradi sul mondo della calzatura di volume, della pelletteria e dell’accessorio. La massiccia presenza di buyer anche d’oltreoceano ha confermato anche per questa edizione la vocazione internazionale della kermesse ormai punto di riferimento per il settore della calzatura, della pelletteria e dell’accessorio.

VIDEO



E’ anche l’occasione per fare un bilancio dell’export e Roberto Luongo (nel video), direttore generale ICE (ITA – Italian Trade Agency) ha riconosciuto il consistente sforzo per promuovere e intensificare il programma di internazionalizzazione e incoming della Fiera. “Con il supporto della nostra rete di 80 Uffici ICE all’estero, abbiamo portato circa un centinaio di buyer da 21 differenti Paesi a Riva del Garda. Resta inoltre centrale la produzione italiana per sostenere l’attività di Export. Sono 300 infatti le realtà italiane presenti in fiera, piccole e medie imprese, in grado di produrre un alto valore aggiunto. L’Export incide sul nostro prodotto interno lordo del 32%. Questo primo trimestre l’export ha visto una crescita del primo trimestre del 22,9% rispetto allo stesso periodo del 2021. In particolare, per il settore calzature, l’Italia è, a livello mondiale, il terzo maggiore esportatore per il settore, dopo Cina e Vietnam, con una quota export mondiale pari all’8,23% nel periodo gennaio-novembre 2021. Il fatturato export relativo al 2021 è stato pari a 10.480 milioni di euro, in crescita, dopo l’emergenza pandemica, del 17,0% rispetto al 2020 (Fonte elaborazione ICE Agenzia su dati ISTAT). I primi 5 mercati di destinazione del nostro export calzaturiero nel 2021 sono stati: Svizzera, Francia, Stati Uniti, Germania e Cina. Da segnalare in particolare il boom delle esportazioni verso USA (+45,9%) e Cina (+36,3%)”.

GLI EVENTI – In questa seconda giornata i riflettori puntati sul tema dell’innovazione con l’Innovation Village Retail Hub! Di cosa si tratta? Uno spazio dedicato a selezionate startup nell’ambito del fashion retail, che attraverso momenti di pitch e confronto, avranno l’opportunità di presentare in anteprima le proprie soluzioni innovative per il settore della calzatura e dell’accessorio.

In particolare il tema approfondito nella seconda giornata sarà quello della tracciabilità con dibattiti e approfondimenti legati alla gestione, movimentazione dei prodotti, analisi dei dati di vendita per la strategia, creazione e gestione delle relazioni con i clienti B2B e B2C, comunicazione e trasparenza in relazione al prodotto e al suo processo produttivo.

La tracciabilità nel settore della pelletteria e della calzatura: sfide e opportunità

Domenica 12 giugno 2022 ore 11:30 – 12:30 Theatre (Hall D)

Innovation Village: monitoraggio del movimento di persone e prodotti

Domenica 12 giugno 2022 ore 15:00 – 15:50 Theatre (Hall D)

Innovation Village Input: monitoraggio dei dati per migliorare la catena di approvvigionamento e la sostenibilità

Domenica 12 giugno 2022 16:00 – 16:50 Theatre (Hall D)