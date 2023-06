Festa della Repubblica, gli studenti dell’istituto don Antonioli di Ponte di Legno hanno celebrato il 2 giugno

sabato, 3 giugno 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Per la Festa della Repubblica le scuole Primarie e Secondarie dell’Istituto Comprensivo don Antonioli di Ponte di legno hanno partecipato a diverse cerimonie organizzate dai cinque plessi delle scuole dei Comuni di Temù, Ponte di Legno e Vezza d’Oglio.

Gli alunni, alla presenza delle Amministrazioni comunali, delle forze dell’ordine e dei genitori, anch’essi invitati a partecipare, hanno preparato performance sul tema, toccando temi di educazione civica, cittadinanza e storia della nostra Repubblica.

La dirigente scolastica, dottoressa Silvia Oggiano, ha esortato gli alunni a partecipare alla vita della comunità, spendendosi oggi e in futuro affinché possano sempre sentirsi orgogliosi di essere italiani, di far conoscere nel mondo l’Italia e gli italiani per la loro intelligenza, creatività, operosità.

In una bellissima cornice tricolore che ha visto le scuole vestite a festa per l’occasione, i piccoli cittadini hanno salutato il tricolore cantando a gran voce l’Inno di Mameli.