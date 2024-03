venerdì, 15 marzo 2024

Brescia – Gli allievi agenti della Polizia di Stato protagonisti della “Maratona del Donatore“, giunta all’ottava edizione. Un record di 3000 donatori scrive la storia dei Donatorinati che giorno per giorno si impegnano a far crescere la cultura della donazione del sangue.

Per gli Istituti impegnati nei corsi è ormai divenuto un appuntamento fisso e gli stessi Direttori delle Scuole di Polizia di tutta Italia partecipano all’evento con i loro allievi, reclutando gli aspiranti donatori e predisponendo l’organizzazione. Una iniziativa che viene preceduta dagli incontri informativi previsti dal Piano degli studi, che contribuiscono ad una piena consapevolezza dell’evento e del gesto solidale compiuto dai giovani allievi.

Una delegazione di quasi 100 allievi agenti si è recata all’Avis provinciale di Brescia per la donazione, accompagnati dal Direttore Primo Dirigente della Polizia di Stato Francesca Canu e per la prima volta i giovani poliziotti doneranno con la divisa. “E’ un insegnamento fondamentale quello di donare il sangue – dice la dottoressa Canu – la formazione del poliziotto passa anche dal capire che l’altruismo deve far parte della nostra vita”.

Gianluca Cioè, presidente Donatorinati Lombardia e coordinatore nazionale della Maratona afferma “Donare il sangue è un gesto che va oltre il semplice atto di generosità. Oltre a contribuire al benessere di chi ne ha bisogno, donare il sangue fa bene anche a chi dona. Si tratta di un atto altruistico che unisce la comunità in un impegno collettivo per il bene comune”.

“Per noi è sempre un gran piacere aver ospitato nella nostra sede gli allievi della Polizia di Stato, che con il loro contributo danno un messaggio positivo alla cittadinanza, ponendo l’attenzione della collettività al tema della donazione di sangue e facendo quindi da cassa di risonanza per i 37mila donatori della Provincia di Brescia, che con regolarità e periodicità si presentano nei centri di raccolta per compiere la loro missione. Ci auguriamo per i 100 allievi che oggi possa essere l’inizio di una lunga carriera all’insegna della donazione e della solidarietà”, conclude Gabriele Pagliarini, presidente di Avis Provinciale di Brescia.