Giornata delle lingue: le iniziative in calendario a Bolzano

sabato, 24 settembre 2022

­Bolzano – Giornata delle lingue: il 26 settembre iniziative anche a Bolzano. Sono previste una serie di iniziative promosse dal settore cultura italiana della Provincia. Focus sulla promozione delle lingue e le metodologie di apprendimento non tradizionali.

Il 26 settembre è la Giornata istituita dal Consiglio d’Europa per festeggiare le lingue e il multilinguismo e per questo la Provincia ha organizzato, con il sostegno delle istituzioni del territorio, una giornata dedicata alla promozione delle lingue e all’apprendimento non tradizionale delle stesse, ad entrata gratuita e senza necessità d’iscrizione.

“La scoperta di una lingua – così afferma l’assessore alla Cultura italiana – raramente è un apprendimento strumentale. Nella maggior parte dei casi si tratta della conoscenza del punto di vista altro che permette un arricchimento personale”.

Un ricco programma d’iniziative

Lunedì 26 settembre, dalle ore 9 alle ore 20, presso il Centro Trevi-Trevilab a Bolzano, si alterneranno diverse iniziative che raccontano un nuovo modo di approcciarsi alle lingue. In Alto Adige, oltre ai corsi più tradizionali, trovano spazio anche progetti culturali che permettono un maggiore coinvolgimento emozionale. A testimonianza di questo, per tutta la giornata si susseguiranno laboratori dedicati al racconto autobiografico, un talk sulla serie coreana Squid Game, un workshop di realizzazione di glossari illustrati in francese, proiezioni in lingua originale, conferenze sugli Stati Uniti, momenti di conversazione in lingua straniera con gli studenti del Liceo “Carducci” di Bolzano, spettacoli di storytelling e workshop dedicati ai più piccoli legati al mondo del giornalismo, oltre a progetti più noti quali il Tandem, il Volontariato delle Lingue e il Caffè delle Lingue.

Oltre a questi momenti, durante tutto il giorno saranno esposte nella sala al primo piano le opere del progetto Handy Hands e La Città racconta storie, mentre nel foyer sarà presente uno stand dedicato al tema delle lingue e delle nuove tecnologie con visori di realtà virtuale, tablet e intelligenza artificiale.

Un concerto al Parco dei Cappuccini

Per chi cercasse un momento più conviviale, dalle ore 12 alle 14, presso il Parco dei Cappuccini, verrà organizzato da BeYoung (UPAD) un concerto della rassegna INDIEP in modalità multilingual, durante il quale sarà possibile portare la propria “schiscetta” e godersi il pranzo con della musica. Appuntamento extra è “Escape Mind” presso la Mediateca Multilingue di Merano nei giorni antecedenti (23-25 settembre) che prepara il campo alla Giornata Europea delle Lingue con un’escape room ricca d’indovinelli ed enigmi legati al mondo delle lingue.

Il programma di eventi è stato reso possibile grazie alla rete di organizzazioni ed enti del territorio che da anni si occupano di lingue e di cultura: COOLtour/La Strada-Der Weg, Palladio, BeYoung, Learning Center, CEDOCS, alpha beta piccadilly, Voltaire e Sagapò Teatro. Per il programma della giornata e ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina: www.provincia.bz.it/giornatalingue.