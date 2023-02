Giancarlo Virgilio nuovo direttore della Coldiretti di Sondrio

mercoledì, 1 febbraio 2023

Sondrio – Giancarlo Virgilio è il nuovo direttore della federazione provinciale Coldiretti Sondrio. Quarant’anni, di origine casertana ma residente da anni in Lombardia, subentra a Giovanni Luigi Cremonesi, che, destinato ad altro incarico sempre nell’ambito dell’organizzazione, ha ringraziato la struttura e i componenti del Consiglio Provinciale ricordando le attività svolte negli ultimi anni. Con un’esperienza presso il sistema servizi Coldiretti negli ultimi 14 anni, Virgilio arriva a Sondrio già con un’approfondita conoscenza della federazione e della struttura, in quanto giunge dall’incarico di coordinatore gestionale di Impresa Verde Como Lecco e Sondrio (nella foto da destra in primo piano Virgilio, Marchesini, Benedetti, Cremonesi).

Al passaggio di consegne, Virgilio ha rimarcato di “affrontare questa nuova tappa di vita e lavoro con entusiasmo e senso di responsabilità e nella certezza di contare su un’ottima squadra. Arrivo in una terra ricca di biodiversità agricola e alimentare e che si appresta a vivere un passaggio epocale verso il cammino alle olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che saranno un’importante occasione di conoscenza per il nostro territorio in ambito internazionale. Succedo a Giovanni Luigi Cremonesi che con impegno mi ha preceduto nella direzione della federazione di Sondrio e con cui la collaborazione è sempre stata proficua”.

La nomina del nuovo direttore è stata approvata dal consiglio, alla presenza del Capo Area Organizzazione e Direttore Regionale Giovanni Benedetti, anche in rappresentanza della confederazione nazionale. Il presidente Silvia Marchesini ha rivolto “i migliori auguri di tutti noi per il lavoro che dovrà svolgere il nuovo direttore” e ringraziato allo stesso tempo “Giovanni Luigi Cremonesi per il lavoro fin qui svolto, augurandogli ogni bene per il suo futuro professionale e non solo”.