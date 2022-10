Folgaria, nasce “La foresta degli innovatori” sull’Alpe Cimbra

mercoledì, 12 ottobre 2022

Folgaria (Trento)- Nasce la Foresta degli Innovatori a Folgaria (Trento). La capacità di innovazione degli Under35 diventa linfa per ricostruire le foreste delle Dolomiti: un simbolo concreto per mettere, oggi, radici forti al futuro che vogliamo.

VAIA, startup italiana che si impegna a piantare un albero per ognuno dei suoi Cube venduti (amplificatori naturali di suoni per smartphone), ha una nuova ambizione: raccontare i tanti giovani votati a costruire valore per la società attraverso ricerca, informazione, arte, sport e cultura.

VIDEO



“Spesso – afferma Federico Stefani, founder della startup – ci concentriamo su ciò che non funziona, quando abbiamo invece il dovere di costruire fiducia!“. È per questo motivo che sarà piantato un albero per ogni under35 che si sta mettendo in gioco per dare forma al futuro che desidera: è questo, secondo VAIA, il significato dell’essere “innovatori”.

Con la Foresta degli innovatori, VAIA ha voluto dare vita a un nuovo luogo che sappia ispirare, dando alla capacità di innovazione uno spazio simbolico dove radicarsi, dove connettersi alla Terra e dove moltiplicarsi poi spontaneamente nel tempo.

L’evento di piantumazione dei 1000 alberi è avvenuto a Folgaria (Trento) nella splendida cornice alpina di Passo Coe, e grazie al Comune di Folgaria e all’APT Alpe Cimbra che hanno accolto con grande entusiasmo l’iniziativa.

La Foresta degli innovatori ha richiamato oltre 250 giovani under 35 provenienti da tutta Italia che con la loro energia hanno creato un’atmosfera molto emozionante. E tanta l’energia dei giovani talkers tra i quali anche la comunità di Global Shapers e i vincitori di Forbes Under30 (di cui VAIA fa parte, in quanto premiata proprio da Forbes e inserita nella lista dei “100 giovani leader del futuro”). Toccante la testimonianza di Vida Diba, Heroes Never Sleep, che dall’Iran ha trovato la sua nuova casa in Italia. (Qui è possibile scoprire tutti gli innovatori under 35: bit.ly/3rhcbvm)

“Da alcuni anni l’Alpe Cimbra e il Comune di Folgaria sono entrati a far parte dell’organizzazione internazionale Alpine Pearls che ha nel turismo sostenibile l’asset principale. Oggi con la Foresta degli Innovatori abbiamo dato vita ad un momento di testimonianza molto importante e al quale come amministrazione comunale vogliamo dare seguito nei prossimi anni”, afferma Michael Rech, sindaco di Folgaria.

“Siamo molto entusiasti di aver collaborato con Federico e tutto il suo team per la realizzazione di questa giornata – afferma Gianluca Gatti, presidente Apt Alpe Cimbra –, che ha portato sul nostro territorio un’energia speciale. È stato particolarmente simbolico vedere tantissimi ragazzi (270 gli iscritti) confrontarsi sui temi della sostenibilità ambientale, sociale, sui temi dell’inclusione”.

“Noi saremo veramente onorati – afferma Daniela Vecchiato, direttore Apt Alpe Cimbra –, di creare un hub “Foresta degli Innovatori” permanente qui sull’Alpe Cimbra, perché la sostenibilità non è una dichiarazione ma un viaggio e un viaggio che non si può fare da soli ma che ha bisogno della creazione di una rete di relazioni e conoscenze”.