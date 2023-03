Freeski & Snowboard World Cup al Corvatsch e la Pasqua sulla neve, grandi eventi in primavera sulle montagne dell’Engadina

lunedì, 6 marzo 2023

Silvaplana – In Engadina i mesi di marzo e aprile sono sempre all’insegna di grandi eventi sulle piste. Grazie all’alta quota a cui sono poste molte di esse, quelle aperte sono in condizioni perfette.

L’evento clou è la Coppa del Mondo di FIS Freeski & Snowboard dal 23 al 26 marzo prossimi al Corvatsch, in attesa dei Mondiali Snowboard, Freestyle and Freeride World Championships St. Moritz Engadin dal 15 al 28 Marzo 2025. Al Corviglia dal 30 marzo a 2 aprile il ‘Sunice Festival’, una vera e propria lifestyle experience con go-kart, giri su moonbike e quad sulla neve. A Pasqua poi il Corvatsch Osterkracher con numerose realtà gastronomiche ed esperienze sportive oltre che straordinarie. Di seguito i dettagli.

FIS Freeski & Snowboard World Cup dal 23 al 26 marzo 2023

Nel comprensorio sciistico CORVATSCH 3303m nel CORVATSCH PARK – uno dei più grandi delle Alpi – i migliori freeskier e snowboarder del mondo si daranno battaglia in quei giorni per aggiudicarsi gli ultimi punti di Coppa del Mondo. Chi tra loro prenderà la sfera di cristallo piccola e grande? Per vedere immagini e video, nonché info sull’evento e il programma in generale

Gli amanti di questo sport possono parteciparvi come fan. Per raggiungere la fan zone con live-streaming – che si trova sulla pista n° 6 ed è facilmente raggiungibile a piedi o con gli sci dalla stazione intermedia Murtèl – è sufficiente acquistare un biglietto di salita/discesa della funivia o disporre di uno skipass giornaliero.

* CORVATSCH PARK – FREESTYLE HEAVEN: IL PARADISO DEL FREESTYLE

In passato erano soprattutto le troupe cinematografiche internazionali per le riprese straordinarie del freeride in fuori pista a recarsi sul Corvatsch. Oggi, il comprensorio sciistico è anche sinonimo di cultura del freestyle ai più alti livelli. Negli ultimi dieci anni, il CORVATSCH PARK si è trasformato in uno degli SNOWPARK più grandi dell’arco alpino ed è palcoscenico di gare nazionali e internazionali.

Il CORVATSCH PARK è il connubio tra un enorme campo giochi e un terreno di allenamento per i praticanti dello shredding, per freestyler sia principanti che professionisti. Il set up fatto di varie linee, con kicker e rail di diverse difficoltà, fa quindi onore allo slogan del PARK “Freestyle Heaven”.

CORVIGLIA SNOWPARK CROWLAND e CORVIGLIA CROSS

Un altro Snowpark – il CORVIGLIA SNOWPARK – è adiacente alla stazione in quota del Corviglia e scende fino a Marguns. Offre un parco avventura per tutti i livelli. La Fun Slope offre divertimento per la famiglia, l’Easy Park è il parco perfetto per i principianti, nella Blue Line l’apprendimento è facilitato e nella Medium Line gli esperti possono scatenarsi.

Il CORVIGLIA CROSS è invece il divertente percorso di sci cross accessibili a tutti, la cui partenza si trova sotto la stazione a monte della seggiovia Salastrains. È lungo 600 metri e adatto per sciatori e snowboarder grandi e piccini.

FIS Snowboard, Freestyle and Freeski World Championships St. Moritz Engadin dal 15 al 28 marzo 2025

Tutti questi eventi locali, nazionali e internazionale fungono infine da “apripista” per i mondiali di freestyle fra due anni. Nel 2025 l’Engadina sarà appunto il palcoscenico dei FIS Snowboard, Freestyle and Freeski World Championships St. Moritz Engadin, dal 15 al 28 marzo. In tre sedi diverse della Valle dell’ALTA ENGADINA avranno luogo ben 30 gare e verranno distribuite 15 discipline di questo sport; quelle di slopestyle e halfpipe avranno luogo sul CORVATSCH, ski & snowboard cross, slalom parallelo e gigante, aerials e moguls sul CORVIGLIA a St. Moritz, e big air a Champfèr/St. Moritz.

CORVIGLIA – SUNICE FESTIVAL

Una vera e propria lifestyle experience con go-kart, giri su moonbike e quad sulla neve – dal 30 marzo al 2 aprile 2023 Questo FESTIVAL combina musica tecno e musica DJ con varie attività invernali davvero straordinarie e allestimenti artistici e di moda. L’innovativo concetto del festival si basa infatti sui temi “musica, arte e moda”. Oltre a DJ internazionali e nazionali svizzeri, nel Festival Village presso Salastrains e nel comprensorio sciistico di Corviglia sopra St. Moritz, ben quaranta artisti si esibiranno al coperto e all’aperto durante quattro stages per “annunciare la primavera” con la loro musica e arte. Oltre all’offerta gastronomica sono in programma anche avventurose attività invernali come veloci giri in quad sulle piste, spettacolari voli in parapendio, il go-kart sulla neve su un percorso lungo 730 metri e giri in moonbike, oltre ad allestimenti di arte e moda. .

CORVATSCH Osterkracher – vivere la PASQUA di giorno e di notte sulle piste in Engadina

Pasqua sulle piste in Engadina è possibile, grazie all’altitudine e alla neve artficiale, che si è rivelata essenziale quest’anno. Qui si scia a quote che raggiungono i 3303 m. Ecco il programma molto amato dagli engadinesi, accessibile naturalmente a tutti:

– VENERDì, 7 Aprile 2023

Sciare di notte sulla pista illuminata più lunga della Svizzera, la CORVATSCH SNOW NIGHT. Si tratta dell’ultima CORVATSCH SNOW NIGHT di questa stagione invernale 2022/23. In quest’occasione verranno offerti divertimento e musica DJ nella Hossa bar a bordo pista.

– SABATO, 8 Aprile 2023

Sciare di giorno sulle piste del CORVATSCH con musica DJ nella Hossa bar, dalle ore 14.00h in poi.

– DOMENICA, 9 Aprile 2023

La sera su FURTSCHELLAS nel ristorante LA CHIüDERA verrà offerto un appuntamento ormai tradizionale engadinese: aperitivo e fonduta con divertimento con i cori jodel dell’Alta Engadina, che accompagneranno il tutto con i loro canti. Segue una discesa notturna sulla pista dei partecipanti con le lampade frontali.

– LUNEDì, 10 Aprile 2023

Sci mattiniero “early bird” sul CORVATSCH, a partire dalle ore 5:50, con salita in funivia da Surlej Brunch al ristorante 3303m a CHF 45,00.

Per aggiornamenti e prenotazioni

Come arrivare in Engadina dall’Italia

Da Milano (3 ore e 30 min) via Lecco (2 ore / 120 km) e via Chiavenna in Valtellina, oltrepassando il confine della Svizzera e il Passo

Maloja si giunge al paese Maloja e agli splendidi laghi in quota dell’Alta Engadina. Proseguendo si raggiungono

– a Sils gli impianti di risalita per Furtschellas/Corvatsch,

– a Surlej/Silvaplana gli impianti di risalita per il Corvatsch,

– a St. Moritz Bad e St. Moritz Dorf gli impianti di risalita per Corviglia

– a Celerina gli impianti di risalita per Marguns/Corviglia

– tra Celerina e Pontresina la cremagliera per Muottas Muragl, e infine

dopo la località Pontresina e prima del passo del Bernina, le stazioni a valle delle funivie per Diavolezza e Lagalb.