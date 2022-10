Fiera Bolzano, martedì é la giornata dei cuochi ad Hotel 2022

lunedì, 10 ottobre 2022

Bolzano – Hotel 2022 è alle porte: dal 17 al 20 ottobre torna a Bolzano la fiera internazionale per l’hôtellerie e la ristorazione.

La 46ª edizione mette al centro innovazione e digitalizzazione, alimentazione e architettura: il tutto sotto all’immancabile tetto della sostenibilità, con un Award interamente dedicato alla tematica. Martedì 18 ottobre in particolare, tutto ruota intorno al tema dell’alimentazione con un focus sulla regionalità, i cicli locali, il consumo consapevole e il rapporto tra agricoltura e gastronomia nel contesto della commercializzazione diretta. Foto @Marco Parisi.

Martedì 18 sarà il turno del Food, con un evento dedicato ad una tematica di primo piano per l’hôtellerie moderna: le colazioni d’albergo. L’intervento, curato da Angelo Carrillo, ispettore per la guida ai “Ristoranti d’Italia” dell’Espresso, nonché Presidente di Slow Food Alto Adige, in 45 minuti offrirà spunti ed idee per migliorare l’offerta della prima colazione attraverso l’impiego consapevole di prodotti locali o la loro autoproduzione, come nel caso dello yogurt e dei cereali fermentati.

La giornata dei cuochi a Hotel

Quando si parla di alimentazione, gli chef sono naturalmente in primo piano nel settore turistico. Con loro non può mancare l’Associazione Cuochi Alto Adige con il suo ricco programma allo stand, pieno di sorprese diverse ogni giorno. Martedì inoltre, gli ambasciatori culinari dell’Alto Adige saranno premiati a Hotel con una giornata a loro dedicata. I riflettori saranno puntati in particolare sui giovani talenti: sul palco di Hotel Connects saranno invitati giovani chef promettenti dell’Euregio, tra cui il Trentino Matteo Delvai, della scuola di cucina di Norbert Niederkofler.

Hotel 2022:

4 giorni | 45 Speaker | 500 aziende alla ricerca di nuovi contatti | 20.000 professionisti dell’ospitalità

Da lunedì 17 a giovedì 20 ottobre | 09:30 – 18:00

Assieme a Vinea Tirolensis 19 ottobre | Biblioteca del vino 20 ottobre

Con il ticket online (24 Euro invece di 30) viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Tutte le informazioni: www.fieramesse.com/hotel