Favorire l’Autonomia, la richiesta del Trentino Alto Adige al Governo

giovedì, 9 dicembre 2021

Trento – “La Regione e le due Provincie Autonome chiederanno al Governo e al Parlamento di promuovere azioni legislative per favorire l’evoluzione della nostra Autonomia”. È quanto ha dichiarato il Presidente Maurizio Fugatti durante il consiglio regionale. In particolare la giunta regionale ha chiesto a Mario Draghi di accelerare sui lavori del disegno di legge costituzionale n. 29, e in particolare del suo articolo 4, che prevede e inserisce lo strumento dell’intesa con le Province e la Regione per ogni modifica allo Statuto. Nel frattempo è stato predisposto un protocollo d’intesa dai dirigenti apicali delle due Province e della Regione, su mandato della giunta regionale, volto a semplificare e facilitare il raggiungimento di accordi e convenzioni tra gli enti istituzionali coinvolti.

“Il documento ha come obiettivo individuare la migliore e più funzionale buona pratica di governo nei confronti dei nostri cittadini – ha spiegato il Presidente – perché le questioni sanitarie, sociali ed economiche affrontate in questi ultimi due anni hanno accelerato in modo evidente la necessità di trovare nuove forme di programmazione e nuovi metodi di concertazione, per fornire risposte adeguate a problematiche che non nascono nel singolo territorio provinciale o regionale, ma i cui effetti si riversano inevitabilmente su di esse. Con questo protocollo d’intesa – ha continuato Fugatti – intendiamo favorire la collaborazione tra i tre enti in tutti i casi dove un approccio integrato dei due territori provinciali costituisce un valore aggiunto per la nostra popolazione. Sono convinto che con ciò riusciremo a garantire servizi più funzionali e coerenti con le esigenze del nostro territorio”. Tale documento dovrà ora passare al vaglio della giunta regionale e di quelle provinciali.

Già nell’anno 2022 verranno avviati i primi progetti di collaborazione che rafforzeranno la collaborazione tra i tre enti principali del sistema integrato di Autonomia e che porteranno un elemento nuovo nel ruolo della Regione come ente che facilita i rapporti tra le due Province.