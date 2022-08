Estate, vacanze e usanze popolari al Corvatsch

sabato, 13 agosto 2022

Silvaplana – La musica popolare e le montagne a braccetto in Engadina: nel comprensorio del Corvatsch prosegue al meglio l’estate con bel tempo e relax assicurati per migliaia di turisti. Tra le proposte, per il ristorante La Chüdera sul Furtschellas, il Ristorante 3303 sul Corvatsch e il rifugio Berghaus Diavolezza è disponibile l’offerta combinata “Funivia e lunch“.

Colazione all’alpigiana al ristorante Alpetta (nella foto): ogni giovedì, in un ambiente rustico, è proposta una sostanziosa colazione all’alpigiana con pane fatto in casa, treccia fresca, salsiz alla contadina, formaggio di montagna, birchermüesli fatto in casa, yogurt, succo d’arancia e bevande calde.

Quale luogo si presta meglio per ascoltare l’allegra musica Ländler e i suoni di corni delle Alpi?

PROGRAMMA EVENTI

Ova da Fex

Domenica 14 agosto

La banda di Ländler interpreta la musica popolare con entusiasmo e fervore.

Suoni di corni alpini

Domenica 11 settembre

Hansruedi Strahm del gruppo «Alphorn Engadin» fa risuonare le note delle sue composizioni per corno alpino

“Stubete am See” sul Furtschellas

Il 22 e 23 ottobre, sul Furtschellas e nell’omonimo ristorante La Chüdera, nell’ambito della rassegna «Stubete am See», si esibiranno quattro formazioni di musica popolare.