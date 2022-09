Emergenza energia e ipotesi di razionamento, la Provincia di Trento rassicura: “Riscaldamento garantito nelle scuole”

domenica, 4 settembre 2022

Trento – “Riprendono le lezioni in classe e come sempre la Provincia di Trento garantirà il massimo degli standard a tutti i livelli. Nessun rischio quindi che a scuola venga meno il riscaldamento“. A negare le voci di un razionamento energetico riguardante le scuole e ad affermarlo è lo stesso assessore provinciale all’istruzione, Mirko Bisesti.

L’assessore contesta anche l’errato accostamento dei finanziamenti previsti dal PNRR al problema della crisi energetica. “Un conto sono gli investimenti strutturali, un conto le spese di gestione. Naturalmente ogni euro speso in istruzione è di per sé un investimento e la Provincia non verrà mai meno a questo impegno. Diverso il discorso del risparmio, su cui l’Amministrazione sta lavorando ma che deve essere un impegno di tutti, anche della scuola che può offrire in tal senso il miglior esempio alla nostra comunità“.