Risultati elezioni in provincia di Sondrio: Dario Corvi sindaco di Aprica, Luca Belotti a Valfurva

lunedì, 13 giugno 2022

Aprica – Riconfermato il sindaco di Aprica (Sondrio), Dario Corvi. In provincia di Sondrio erano sette i Comuni al voto in questa tornata elettorale e ad Aprica si è presentato un solo candidato sindaco Dario Corvi (nella foto) della lista Aprica al Futuro, che è stato riconfermato. Identico scenario a Valdidentro (Sondrio) dove è stato eletto Massimiliano Trabucchi dell’unica lista in campo, Valdidentro Venti 27.

Invece a Valfurva (Sondrio) Luca Belotti, già vicesindaco, alla guida della lista “Esserci” ha ottenuto 667 voti (54,36%) ed è stato eletto sindaco. Lo sfidante Gian Franco Saruggia (Valfurva Viva) si è fermato a 560 voti (45,64%).

A Valdisotto (Sondrio) successo di Alessandro Pedrini che ha ottenuto 1.098 (68,07%) voti, mentre Valentina Donagrandi si è fermata a 515 preferenze (31,93%)

Le altre sfide in provincia di Sondrio: a Val Masino (Sondrio) successo di Pietro Taeggi della lista Insieme con la Val Masino, ha ottenuto 304 voti (52,14%), mentre lo sfidante Simone Songini, Valmasino Valore Comune, si è fermato a 279 voti (47,86%); a Tartano (Sondrio) Osvaldo Bianchini e la lista Uniti per la Val Tartano hanno ottenuto 111 voti ed è stato eletto sindaco, Enrico Marchesini, della lista Tartano la Val che cambia, 33 preferenze e Giuseppe Vitale della lista Nuova Tartano si è fermato a 14 voti.

Infine a Campodolcino è stata eletta sindaco Enrica Guanella, Campodolcino Guarda avanti, che ha ottenuto 348 voti (68,77%), mentre Carmine Albiniano, Viva Campodolcino, si è fermato a 158 (31,23%).

