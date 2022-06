Desenzano: il primario Giosuè Mascioli nominato presidente regionale AIAC

domenica, 26 giugno 2022

Desenzano del Garda – Il dottor Giosuè Mascioli, primario di Cardiologia-Utic a Desenzano del Garda (Brescia) è stato nominato presidente regionale dell’Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC).

Già consigliere regionale AIAC, riconfermato in questi giorni durante il congresso nazionale, il consiglio regionale lo ha poi eletto all’unanimità presidente.

“Complimenti al dottor Mascioli, per questo prestigioso incarico – commenta il Direttore Generale Mario Alparone, – che evidenzia la professionalità del nostro primario di Desenzano come cardiologo aritmologo di livello nazionale, al servizio dei cittadini della ASST del Garda”.

“Per me saranno due anni molto importanti – commenta Giosuè Mascioli, primario di cardiologia alla ASST Garda – questo nuovo ruolo mi permetterà di mantenere importanti rapporti istituzionali come quelli con Regione Lombardia, coordinare il lavoro di tutti i consiglieri regionali AIAC e creare iniziative per portare all’attenzione dell’opinione pubblica il lavoro degli aritmologi.”