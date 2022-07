Darfo: stasera l’insediamento del nuovo Consiglio comunale

mercoledì, 13 luglio 2022

Darfo Boario Terme – Insediamento del Consiglio comunale a Darfo Boario Terme (Brescia): questa sera – con inizio alle 20, nella sala consiliare – si terrà il primo consiglio dell’era Colossi.

All’ordine del giorno esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di ciascuno di essi; giuramento del sindaco Dario Colossi; elezione del presidente del consiglio comunale; comunicazioni del sindaco sulla nomina del vice sindaco e degli assessori. Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo; elezione della Commissione elettorale comunale e approvazione indirizzi generali per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Gli assessori: Stefania Piccinelli con deleghe a Politiche Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione e Terzo Settore e sarà anche vicesindaco; Dario Bonfanti, assessore alla Filiera Agroalimentare, Allevamento, Ristorazione e Territorio Montano; Pablo Putelli, deleghe a Verde Pubblico, Decoro Urbano e Parchi; Emanuela Farisoglio, deleghe a Gestione e Manutenzione del Patrimonio Pubblico; Giuseppe Dadà, deleghe a Turismo, Attività Produttive e Termalismo.

Il sindaco Dario Colossi (nella foto) si occuperà personalmente di Bilancio, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Sport, Politiche Giovanili, Anagrafe, Tributi, Tecnologico e settore Cimiteriale.

I consiglieri comunali nominati assessori, vista l’incompatibilità tra le due cariche (nei Comuni sopra i 15.000 abitanti), faranno entrare in consiglio comunale i primi non eletti. Per la lista “Progetto Vero” entrano in consiglio comunale Marco Mora, Nicola Bonadei, Elisa Rivadossi, Francesco Pedersoli, che vanno ad aggiungersi a Fabrizio Cavalli, Raffaella Offredi, Nicola Belingheri, Francesco Vezzoli, Maria Francesca Crea ed Erica Pedersoli.

I gruppi di minoranza saranno composti da Paola Abondio, Giacomo Franzoni e Claudia Polizzi del gruppo La Civica; Francesca Benedetti, Francesco Abondio e Irene Abondio per il centrodestra.