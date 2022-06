Darfo Boario: i commenti dopo l’elezione del sindaco Colossi

lunedì, 27 giugno 2022

Darfo Boario Terme (A.Pa.)- Primi passi del neo sindaco di Darfo Boario Terme (Brescia), Dario Colossi, della lista “Progetto Vero” che al ballottaggio di ieri ha ottenuto 4.018 voti (65,64%), mentre Paola Abondio “La Civica” si è fermata a 2.103 voti (34,36%).

Il commento di Dario Colossi (nella foto) della lista “Progetto Vero“: “E’ la vittoria di un Sogno, di un ProgettoVero e credibile, di una squadra di ragazzi incredibili (candidati e gruppo di lavoro) con una storia personale da raccontare e di 4.018 cittadini che con noi hanno creduto in questa passione e voglia di cambiamento. Una battaglia titanica contro giganti e contro i luoghi comuni. E’ la vittoria di chi crede che nulla è impossibile se c’è amore per la città. Da questo momento Mi sento il sindaco di tutti, anche di chi non ha votato o non ci ha votato. Questa sfida la vinciamo tutti insieme”.