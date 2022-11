Dalla Conferenza ONU sul clima alle Conferenze dei giovani sul clima in Trentino

domenica, 6 novembre 2022

Trento – E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della Conferenza ONU sul Clima (COP27) che si terrà dal 7 al 18 novembre a Sharm El-Sheik, in Egitto. Anche quest’anno una delegazione trentina, formata da 5 giovani studenti universitari accompagnati da alcuni esperti, seguirà i negoziati sul clima, partecipando ai diversi eventi previsti in agenda e pubblicando articoli e materiali informativi, per raccontare cosa avviene all’interno e all’esterno degli spazi della COP27. Un evento internazionale visto dai giovani, quindi, mediante l’utilizzo di tecniche di giornalismo partecipativo nell’ambito dell’Agenzia di Stampa Giovanile.

Un saluto alla delegazione trentina è stato rivolto anche dal vicepresidente e assessore all’ambiente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina, per il quale “è importante che i giovani seguano anche questi eventi internazionali, per riportarne poi il contenuto nelle loro comunità, qui in Trentino. L’impegno dei giovani sul fronte dei cambiamenti climatici è fondamentale, spetta a loro raccogliere il testimone della lotta alle emissioni che causano l’effetto sera e proseguire gli sforzi per la difesa e la valorizzazione dell’ambiente naturale. Il loro impegno è la speranza di tutta l’umanità”.

La partecipazione alla COP27 si inserisce nell’ambito di un progetto promosso e finanziato dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, e realizzato dall’Associazione Viração&Jangada in collaborazione con il Centro Europeo Jean Monnet dell’Università degli Studi di Trento.

L’obiettivo è quello di raccontare l’evento internazionale della COP27 vista dai giovani, mediante l’utilizzo di tecniche di giornalismo partecipativo nell’ambito dell’Agenzia di Stampa Giovanile, con la produzione di articoli, foto, podcast e video che saranno diffusi attraverso i social media. I partecipanti al progetto seguiranno la prima settimana della COP27 da Trento, partecipando agli eventi in programma da remoto, mentre nella seconda settimana saranno presenti nella cittadina egiziana di Sharm El- Sheikh, dove lavoreranno in squadra anche con una quarantina di giovani di altri Paesi. Il gruppo utilizzerà come piattaforma di diffusione il sito www.stampagiovanile.it e gli account Facebook e Instagram dell’Agenzia (Facebook: www.facebook.com/agenziadistampa; Instagram @stampagiovanile), oltre ad altri mezzi di comunicazione più tradizionali, come giornali, radio, riviste locali e nazionali. Gli articoli verranno anche tradotti e pubblicati in inglese, portoghese e spagnolo.