Dai funghi alla cacciagione, gli eventi di “Sapori d’autunno” a Teglio

venerdì, 21 ottobre 2022

Teglio (Sondrio) – Dai funghi alla cacciagione: prosegue il successo di “Sapori d’autunno“. Da domani – sabato 22 – e domenica 23 ottobre fino a novembre sarà proposto lo speciale menù con i sapori intensi e decisi della selvaggina. Giornate con temperature di fine estate e sere umide in perfetto stile autunnale accompagnano l’arrivo dei “Weekend della cacciagione“, la terza delle quattro iniziative proposte dai ristoratori di Teglio (Sondrio) nell’ambito di “Sapori d’autunno”.

Sabato 22 e domenica 23, e ancora il 29 e 30 ottobre e il 5 e 6 novembre in tavola i protagonisti saranno sempre i pizzoccheri, gli originali tellini, cucinati secondo l’antica ricetta, ma attorniati dagli aromi intensi della selvaggina. Dal Tagliere del cacciatore al Tiepido di selvaggina al profumo di ginepro fino ai Bocconcini di cervo in salmì, accompagnati da un Valtellina Superiore Docg, il menù speciale è un trionfo di sapori di stagione che conquisterà gli appassionati del buon mangiare.

Giunti a metà della rassegna gastronomica con la storia più lunga, il bilancio è più che positivo: i primi sette weekend, con il “Pizzocchero d’oro” e i funghi, hanno raggiunto e superato gli anni precedenti alla pandemia, e tutto lascia supporre che la tendenza si confermerà anche per i menù dedicati alla cacciagione e ai sapori autunnali. Ma ad autunno inoltrato le temperature scenderanno e non si mangerà più all’aperto: con meno posti a tavola, molti ristoranti sono già al completo per i prossimi weekend. A chi vorrà gustare i nuovi menù, oppure quello tradizionale dell’Accademia dei Pizzoccheri di Teglio, è consigliato prenotare con largo anticipo per essere certi di potersi sedere a tavola. Nella capitale gastronomica della Valtellina, gli ospiti saranno accolti con calore e troveranno piatti a base di prodotti tipici genuini, ricette della tradizione e nuove interpretazioni.

La lunga stagione di Teglio procede in maniera più che positiva, ma questo non è un momento facile per i ristoratori, alle prese con i forti aumenti delle materie prime, dell’energia e del gas in una situazione generale che potrebbe ulteriormente peggiorare. “Facciamo grandi sacrifici ma resistiamo – afferma Fabio Valli, coordinatore di “Sapori d’autunno” ma anche presidente dell’associazione mandamentale di Tirano dell’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Sondrio e Vicepresidente di Federalberghi Sondrio -, perché i clienti vengono prima di tutto e a loro vogliamo garantire la stessa qualità, che è garanzia di professionalità e di serietà, e lo stesso servizio che si è consolidato negli anni e che ha permesso alla nostra rassegna di crescere di anno in anno e di affermarsi quale manifestazione di eccellenza fra le proposte enogastronomiche della Valtellina”.

Sul sito internet www.tegliosapori.info sono elencati i ristoranti e gli agriturismo convenzionati, con i relativi recapiti, ai quali rivolgersi per prenotare un tavolo. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Infopoint Teglio chiamando lo 0342 782000.