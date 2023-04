Corvatsch, la festa di primavera e il gran finale di stagione

giovedì, 13 aprile 2023

Silvaplana – Ultima parte di stagione sciistica nel comprensorio engadinese del Corvatsch. Trascorrere la mattina un’ultima volta sulle piste e nel pomeriggio partecipare alla festa di primavera che ha luogo presso la stazione intermedia Murtèl: il Corvatsch saluta la fine dell’inverno in modo doveroso.

Alla festa di primavera si esibiscono Breitbild e Dodo, gruppi musicali di successo di quest’anno. Sabato 22 aprile, il gruppo hip-hop Breitbild di Coira entusiasma il pubblico. I brani «Für 1 hets immer no glangt» oppure «Lüüt» sono famosi in tutta la Svizzera. Domenica 23 aprile, è la volta di Dodo con la sua incantevole musica reggae. Di recente è uscito il suo ultimo album intitolato «Pass», ma il cantautore è noto in particolare per la sua canzone «Hippie-Bus».

Orari d’apertura Impianti/piste aperti

Cashless alla festa di primavera

Agli stand gastronomici della festa di primavera il pagamento avviene esclusivamente con carta. Non ti preoccupare se invece hai solo denaro contante: il bistrò e il ristorante della stazione intermedia Murtèl accettano anche i contanti.

VAI ALLA FESTA DI PRIMAVERA

Con lo skipass l’ingresso ai concerti è compreso; i pedoni pagano 45 franchi per il ticket della funivia. A presto nella regione dello scenario alpino da favola.

BIGLIETTO VIP

Partecipa come VIP per uno o due giorni alla festa di primavera e approfitta di tante agevolazioni: regalati il pacchetto VIP per la festa di primavera.

Diavolezza

Il rifugio Berghaus è sempre aperto

Le piste della Diavolezza sono aperte fino al 7 maggio, dopodiché il comprensorio sciistico della Diavolezza chiude la stagione degli sport invernali 22/23. Dall’8 maggio, la funivia circola secondo l’orario estivo e anche il rifugio Berghaus rimane aperto. Ammira il panorama favoloso dalla terrazza del ristorante del rifugio Berghaus e lasciati sorprendere dalle tentazioni gastronomiche.

STAGIONE ESTIVA

Corvatsch

Dal 17 giugno

Sabato 17 giugno, il Corvatsch inaugura la stagione estiva contemporaneamente con l’apertura del Ristorante 3303 e del bistrò della stazione intermedia Murtèl. Il ristorante Alpetta apre i battenti il 24 giugno.

ORARI D’APERTURA

Furtschellas

Dal 24 giugno

Una settimana più tardi, ovvero sabato 24 giugno, è il turno del Furtschellas e del ristorante La Chüdera. Mentre i genitori apprezzano la tranquillità sulla terrazza esposta al sole, i bambini possono sfogarsi nel parco giochi.