Corte Franca, lavori in via Seradina e nuovo look al parcheggio

giovedì, 18 maggio 2023

Corte Franca (Brescia) – Hanno preso il via i lavori di riqualificazione attesi da anni in via Seradina a Corte Franca (Brescia), dureranno circa un paio di mesi, salvo imprevisti e rallentamenti provocati da Giove pluvio., i lavori di riqualificazione straordinaria e che vestiranno di un nuovo look il parcheggio di via Seradina.

“Non possiamo che esprimere grande soddisfazione – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Olivero – per essere riusciti nel compito di finanziare il progetto e veder partire i lavori per questo intervento che vuole essere una manutenzione straordinaria efficace e durevole nel tempo per una struttura, risalente a circa 30 anni fa, molto utilizzata dai clienti delle attività che si affacciano sui portici”. “Si è arrivati alla decisione di effettuare un intervento strutturale e non il semplice rifacimento della pavimentazione – prosegue il Vicesindaco –, perché dedicarsi solo alla pavimentazione avrebbe voluto dire mettere una pezza, rimandando ad un futuro molto prossimo i lavori che con il passare del tempo sarebbero diventati ancora più urgenti”.

“Tra i tanti benefici che questi lavori porteranno alla nostra comunità – conclude Olivero – uguale importanza merita anche la contemporanea messa in sicurezza dell’incrocio tra via Lama e via Seradina”.

Tra le opere in cantiere, la verifica dei sottoservizi e la sostituzione degli impianti danneggiati, dell’asfalto e della pavimentazione in porfido, e della rampa di accesso per i disabili; la messa in sicurezza dell’area, con la piantumazione di nuove essenze in sostituzione dei pini che hanno, e continuerebbero a farlo, causato la rottura della pavimentazione e degli impianti sottostanti; l’eliminazione dei cordoli faciliterà anche le operazioni di manovra di tutti gli automobilisti che vivono questi spazi, soprattutto per soste brevi.

Sempre nell’ottica della sicurezza e per agevolare gli automobilisti in fase di manovra, oltre ad una viabilità interna rivista, la nuova entrata del parcheggio sarà più larga, così come saranno di maggiori dimensioni i nuovi stalli auto.

La riqualificazione prevede anche la creazione di un posto auto “rosa”, una zona di carico-scarico, stalli dedicati alle moto e l’installazione di rastrelliere per le bici. A completare i lavori la sistemazione del marciapiede e della ciclabile, e la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Lama e via Seradina. L’intervento, atteso da anni in un’area che versa in cattive condizioni da diverso tempo, del costo di 350mila euro, punta a migliorare e mettere in sicurezza, sotto ogni punto di vista il parcheggio di via Seradina. I lavori sono stati affidati alla ditta P.G.S. Impianti S.r.l. di Torbole Casaglia.