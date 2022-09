Coronavirus, i dati in Trentino

sabato, 3 settembre 2022

Trento – Il report di oggi dell’Azienda sanitaria riporta una nuova vittima per Covid in Trentino. Si tratta di una donna sui 90 anni, vaccinata, che soffriva di altre patologie. I nuovi casi positivi sono 285, tutti rilevati dall’antigenico (su 1.409 test effettuati) e nessuno al molecolare (su 125 test). Due poi le positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi e confermate dal molecolare. I pazienti ricoverati sono 61, di cui uno in rianimazione. Ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri, a fronte di 6 dimissioni.

Questa la suddivisione dei casi per classi di età:

6 di 0-2 anni

4 di 3-5 anni

6 di 6-10 anni

6 di 11-13 anni

7 di 14-18 anni

68 di 19-39 anni

89 di 40-59 anni

37 di 60-69 anni

31 di 70-79 anni e

31 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.250.453, di cui 428.853 seconde dosi, 340.459 terze e 30.195 quarte dosi.