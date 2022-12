Consegnato fieno e paglia agli agricoltori di Niardo

venerdì, 16 dicembre 2022

Niardo (Brescia) – Speciale mattinata per la comunità e gli agricoltori di Niardo (Brescia), che hanno ricevuto in dono fieno e paglia da parte dell’azienda Fedabo di Darfo Boario Terme. Un aiuto concreto a chi lo scorso luglio aveva perso tutto. Il dono è stato distribuito in equa misura oggi dalle 9:30 e alle 10 al Crist di Niardo, nel piazzale antistante il bar Enjoy.

L’amministrazione comunale di Niardo ringrazia l’impegno e la sensibilità dell’azienda Fedabo di Darfo Boario Terme verso le aziende agricole insediate nell’area colpita dall’alluvione dello scorso luglio.