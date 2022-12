Comprensorio sanitario di Brunico: Griessmair nuovo Direttore comprensoriale

sabato, 31 dicembre 2022

Brunico – Dal pensionamento di Walter Amhof, avvento nell’estate del 2021, Gerhard Griessmair dirige il Comprensorio sanitario di Brunico in qualità di Direttore comprensoriale facente funzione. E’ stato ufficialmente nominato Direttore del Comprensorio sanitario di Brunico.

Quello di Gerhard Griessmair non è un nome nuovo all’interno dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Nato a Brunico, ha studiato Economia e Commercio all’Università di Trento e, subito dopo la laurea, ha maturato le sue prime importanti esperienze professionali come insegnante di matematica e informatica presso diverse scuole della Val Pusteria.

Nell’estate del 1997 è entrato a far parte del Servizio sanitario in qualità di collaboratore amministrativo presso la ripartizione per la gestione dei beni e degli acquisti dell’allora “Azienda Sanitaria Locale Est”. Solo un anno dopo ha ottenuto l’incarico come Direttore di questa ripartizione. Durante questo periodo, grazie alla sua esperienza nello sviluppo delle unità sanitarie e alla necessaria introduzione di strumenti di gestione aziendale, Griessmair si è fatto conoscere e apprezzare. Il 1° gennaio 2009 a Griessmair è stato affidato anche l’incarico di Direttore amministrativo dell’ospedale di Brunico, seguito da un ulteriore incarico come Coordinatore amministrativo e Vicedirettore del Comprensorio sanitario di Brunico a partire dal 1° aprile 2018. Dall’estate del 2021 Griessmair è il Direttore facente funzione del Comprensorio sanitario di Brunico.

Gerhard Griessmair è conosciuto come persona molto competente e professionale anche oltre i confini del Comprensorio sanitario di Brunico. Il piacere di lavorare nell’Azienda sanitaria è probabilmente qualcosa di innato in lui dal momento che proprio suo padre era coinvolto, come uno dei primi presidenti del Consiglio di Amministrazione, nell’istituzione dell’Azienda Sanitaria Locale nella parte orientale della Provincia: “Sono molto felice di questa nomina. So di poter contare su un team di collaboratrici e collaboratori motivati, e per questa ragione affronto con fiducia il compito che mi è stato assegnato”, afferma il nuovo Direttore comprensoriale. Per Griessmair, un Sistema sanitario moderno deve mettere al centro le persone e sostenerle con competenze umane, mediche e tecniche, in modo che ognuno possa prendersi cura della propria salute attivamente e responsabilmente.

Il Direttore generale Florian Zerzer: “Con Griessmair, il Comprensorio sanitario di Brunico ottiene un Direttore esperto e molto preparato in diversi settori. Tutti noi apprezziamo le sue ampie conoscenze, il suo instancabile impegno verso i/le pazienti e il suo modo di fare equilibrato. Gli auguro tutto il meglio per questo non sempre facile compito”.