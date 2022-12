Che cosa fare per l’Epifania in Calabria

giovedì, 22 dicembre 2022

In occasioni delle festività in Calabria si organizzano diversi appuntamenti imperdibili: ecco che cosa potrai fare se partirai per le tue prossime ferie verso questa regione del sud Italia.

La magica notte dell’Epifania in Calabria

È sempre bello poter scoprire le tradizioni del nostro paese e, così, se partirai per le tue ferie verso la Calabria potrai trascorrere dei momenti spensierati in occasione dell'Epifania. Se deciderai di soggiornare in un villaggio, di certo avrai tutta la comodità per spostarti, poi, verso diverse mete. Un'antica credenza popolare vuole che, durante la notte del 5 e del 6 gennaio, agli animali venga dato il dono della parola, potendosi esprimere con i padroni e dando loro dei giudizi sul comportamento che adottano. Proprio per questa ragione, i contadini sono abituati ad aumentare le quantità del foraggio in stalla, ma anche di cibo per tutti quegli animali che vivono sotto lo stesso tetto con il padrone. Per la giornata della Befana, però, non mancano anche diversi eventi. Per esempio, a Catanzaro viene organizzato un appuntamento presso il parco della biodiversità. A Cosenza, invece, si tiene una processione con una fiaccolata davvero molto suggestiva che conduce verso le vie del centro storico, con tanto di Magi, diretti poi verso la chiesa. Questa è nota come la festa della Bella Stella. Nella provincia di Vibo Valentia, a Briatico, la Befana arriva direttamente dal mare. La Befana approda nel porticciolo a bordo di una barca a remi e con un sacco ricco di doni da consegnare ai bambini. Questi sono solo alcuni degli eventi a cui potrai partecipare se partirai per la Calabria proprio in occasioni delle festività!

Quali città visitare in Calabria?

Durante la permanenza in questa regione potrai sicuramente divertirti a visitare le diverse città addobbate. Ma quali sono i posti meravigliosi da non lasciarsi fuggire durante un soggiorno breve? Sappiamo che non dobbiamo preoccuparci di nulla, non dobbiamo sistemarci la stanza o cucinare, come quando andiamo in ferie in appartamento, e quindi possiamo rilassarci o andare a scoprire i dintorni.

Iniziamo citando Tropea, località che conoscerai sicuramente per il suo splendido mare. Anche durante la stagione invernale merita una visita proprio perché è una realtà urbanizzata che dal promontorio si affaccia direttamente a picco sul mare azzurro. Non dimenticare, poi, di andare in visita al Santuario di Santa Maria dell’Isola: questo posto è proprio in cima a tutto e ti permetterà di ammirare dall’alto la piccola località. Un altro borgo calabrese davvero carino è Scilla: il suo centro soprannominato Chinalea di Scilla è davvero splendido e ti permetterà di vedere vecchie costruzioni. Non dimenticare anche il castello di Ruffa e il belvedere di piazza San Rocco! Una visita a Crotone non potrai certamente fartela mancare: qui trovi un bel centro storico, ma anche palazzi che meritano di esser visti. Infine, citiamo anche Reggio Calabria: qui in questa località potrai vedere palazzi in stile Liberty, ma anche il celebre museo nazionale con i due Bronzi di Riace. Non dimenticare, anche in questo caso, di andare al Castello Aragonese!

Ecco che cosa mangiare in Calabria

Oltre a far visita alle diverse città calabresi, ti suggeriamo di non provare i diversi prodotti e le preparazioni di queste regioni.

Spesso nel villaggio vengono preparati anche cibi tipici del luogo, infatti ci permettono di esplorare luoghi e sapori a noi sconosciuti.

La prima prelibatezza da mangiare è senza alcun dubbio la ‘nduja: si tratta di un insaccato morbido che potrai gustare sul pane oppure all’interno di sughi. Anche il guanciale è un altro di quei prodotti da provare: la carne di maiale, infatti, ha un sapore intenso e delicato al tempo stesso ed è ideale per fare un bel primo piatto come una gustosa carbonara. Tra i prodotti DOP da farsi servire in tavola c’è il caciocavallo silano: questa forma di formaggio ricorda la testa di un cavallo ed ha un sapore molto aromatico e delicato. Potrai assaporarlo accompagnato da altri salumi. Passando alle preparazioni vere e proprie, invece, ti suggeriamo di assaggiare la sardella: si tratta di una conserva fatta con il pesce che si trova soprattutto a Cosenza e Crotone. Si può mettere sui crostini di pane per un buon aperitivo! La cuccìa è un piatto sempre di Cosenza che si presenta come un bollito a base di carne di capra e maiale. A Reggio Calabria, invece, troverai le frittole: sono un piatto fatto con gli scarti del maiale che vengono cotti in pentole di rame per almeno cinque ore. Solitamente questo piatto si consuma per la festa della Madonna della Consolazione, patrona di Reggio Calabria. Se ti abbiamo fatto venire fame, non ti resta che partire per le tue ferie in Calabria e scoprire tutto quello che ti abbiamo presentato!