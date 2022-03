Calcio, Lombardia: le indicazioni dell’assemblea CRL-LND-FIGC

domenica, 6 marzo 2022

Brescia – Si è tenuta con modalità telematica l’Assemblea Straordinaria Elettiva del CRL finalizzata alle candidature per il rinnovo delle cariche elettive nazionali in vista dell’Assemblea della LND in programma a Roma il prossimo 21 marzo. Accreditate 350 società aventi diritto di voto (pari a oltre un terzo delle 1.032 aventi diritto), l’Assemblea si è aperta con la nomina del Presidente dell’Assemblea individuato in Rinaldo Meles, giudice sportivo regionale, e del Segretario Dr. Davide Fenaroli, segretario del Comitato.

Poi, parola al presidente del CRL Carlo Tavecchio. “Un anno fa si votava per le cariche nazionali di Lega – ha dichiarato Tavecchio – e la Lombardia era stata allora l’unica Regione a non sostenere la precedente governance nazionale, che di fatto ha portato la Lega Nazionale Dilettanti a stare all’angolo. Ai fermenti successivi, riferiti principalmente a un bilancio che non prevedeva le necessarie previdenze alle associate, sono seguite le dimissioni del Presidente di Lega e la nomina di un Commissario straordinario nella figura del dirigente di lunga militanza Giancarlo Abete”.

Questo il riassunto dei recenti accadimenti, poi l’attualità. “Devo essere onesto – ha continuato il presidente Tavecchio – al sottoscritto è stata offerta la carica di Vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti, ma ho rifiutato per l’impegno morale ed etico assunto con il Comitato Lombardia. Per qualcuno, questo doveva essere per me un trampolino di lancio, invece sono qui tutti i giorni e qui rimango perché ho dato la mia parola. Ma dal 22 marzo ci saranno molti discorsi da affrontare e al prossimo Presidente chiederemo di intervenire sulla legge Spadafora, che non ha trovato opposizione in sede parlamentare, sulla percentuale dei diritti tv, nei rapporti con i Comuni italiani e ANCI per la gestione degli impianti sportivi, per snellire l’amministrazione centrale e per creare una cabina di regia per lo sviluppo della LND che deve tornare a essere traino del sistema”. Quindi le votazioni per la designazione dei candidati alle prossime elezioni nazionali, che hanno visto l’indicazione di Giancarlo Abete a Presidente della Lega Dilettanti, di Christian Mossino a Vicepresidente vicario della LND e di Giulio Ivaldi a Vice Presidente LND per l’Area Nord. Eletto, invece, nel Consiglio regionale del CRL il cremonese Angelo Bruschi.

“Noi rispettiamo le istituzioni – ha concluso il presidente del CRL Tavecchio – e le delibere anche quando non ci trovano favorevoli, come nel caso della scelta di dare incarichi nazionali solo a Presidenti regionali, che non ci trova d’accordo, e dell’attuale distribuzione dei delegati nazionali che va rivista quanto prima. Dopo il 22 marzo faremo tutte queste considerazioni e, nel ringraziare le società partecipanti all’assemblea, do a tutte le affiliate appuntamento, con la bella stagione e appena si potrà evitare di usare i soli mezzi tecnologici, in presenza perché intendo recarmi in ogni Delegazione che compone il nostro Comitato”.