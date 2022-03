Brescia: visita del Prefetto Laganà al comando dei vigili del fuoco

venerdì, 11 marzo 2022

Brescia – Visita del Prefetto Maria Rosaria Laganà al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e incontro con il comandante Enrico Porrovecchio, i funzionari tecnici e da tutto il personale operativo e amministrativo.

Nel discorso di benvenuto, l’ingegner Porrovecchio ha presentato l’effettiva consistenza in termini sedi di servizio, di uomini e di mezzi dei vigili del fuoco dislocati territorio di competenza

Prima del saluto e ringraziamento da parte del Prefetto sono state visitate alcune delle aree strategiche del Comando quali la sala operativa, l’autorimessa oltre al castello di manovra.

In occasione della visita il Prefetto ha potuto constatare la situazione logistico – operativa del Comando, manifestando profondo apprezzamento per le doti di alta professionalità e incondizionato spirito di abnegazione mostrato da tutte le componenti del personale appartenente al Corpo dei vigili del fuoco.