Brescia, Premio Bulloni: medaglia d’oro all’Associazione Nazionale Polizia di Stato

lunedì, 19 dicembre 2022

Brescia – L’Associazione Nazionale Polizia di Stato è stata premiata quest’anno con una delle medaglie d’oro assegnate in occasione del premio Bulloni ritirato dal suo presidente Maurizio Marinelli.

Non siamo solo poliziotti in pensione – ha spiegato Marinelli – in questi anni abbiamo fatto molto verso i deboli, anziani, disabili, persone che hanno bisogno di aiuto, senza dimenticare il senso civico con cui gli 80 volontari ogni giorno si occupano dell’accoglienza degli utenti presso gli uffici amministrativi della Questura per le operazioni di ritiro del passaporto e di assistenza agli immigrati che vogliono ottenere i permessi di soggiorno, e presso il Commissariato di Desenzano del Garda e al distaccamento della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme.

Il Premio Bulloni 2022 è stato assegnato a Gabriella Feraboli operatrice sociale il cui impegno spontaneo ha preso il via nel cuore del Carmine segnato dall’eroina degli Anni ’70 dando vita al Progetto strada con iniziative di assistenza a chi vive le dipendenze ed il carcere. Contestualmente sono stati assegnati anche altri otto premi, tra cui quella di Associazione Nazionale Polizia di Stato.