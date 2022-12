Breno, il premio Farisoglio consegnato alle famiglie Sala e Martinazzoli

venerdì, 23 dicembre 2022

Breno (Brescia) – E’ stato consegnato ieri sera in una cerimonia che si è svolta nella sala Bim a Breno (Brescia) il premio Farisoglio 2022. E’ stato assegnato alla memoria di Gian Mario Martinazzoli e Walter Sala. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Sandro Bonomelli, i presidenti delle assemblee Bim e Comunità Montana, Fabio De Pedro e Marina Lanzetti, gli assessori Cristian Farisè e Alessandro Panteghini, Camillo Farisoglio, i sindaci e numerosi cittadini che hanno testimoniato la vicinanza alle famiglie di Walter Sala e Gian Maria Martinazzoli.

La Comunità Montana di Valle Camonica ha istituito nel 2020 il premio Sandro Farisoglio per la Valle Camonica, con l’obiettivo di onorare cittadini, associazioni, gruppi e rappresentanti della società civile e dell’associazionismo che si siano distinti, nei vari campi delle attività umane, per aver promosso i valori propri delle genti di montagna e per aver contribuito alla crescita del territorio. Un premio istituito pochi mesi dopo la prematura scomparsa del 39enne brenese, ex sindaco e presidente degli enti comprensoriali.

Il Comitato dei Designatori previsto dal Regolamento, presieduto dal presidente di Comunità Montana e Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica Sandro Bonomelli e composto dai presidenti delle assemblee e dai capigruppo dei due Enti comprensoriali ha analizzato le candidature pervenute e all’unanimità di voti il premio “Sandro Farisoglio per la Valle Camonica” per l’anno 2022 è stato assegnato in memoria di:

Walter Sala, architetto e uomo politico e delle istituzioni, con la seguente motivazione: “Il suo apporto intelligente non è mai mancato ai tanti amministratori e rappresentanti del territorio impegnati per la promozione sociale delle loro comunità, e il suo appassionato contributo di idee e di pensiero ha supportato la solida costruzione delle istituzioni locali e dei programmi di sviluppo della Valle Camonica, condividendo sempre i valori della partecipazione democratica e del pluralismo”;