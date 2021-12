Bolzano: Sparkasse lancia un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni di CiviBank 

giovedì, 9 dicembre 2021

Bolzano – Sparkasse annuncia il lancio di un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni di CiviBank. Cassa di Risparmio di Bolzano intende aumentare la quota di partecipazione in CiviBank e favorire la realizzazione di un nuovo gruppo bancario nel Nord Est.

ACQUISTO AZIONI CIVIBANK – Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano – Sparkasse, presieduto da Gerhard Brandstätter riunito in data odierna, ha deliberato all’unanimità di procedere a richiedere l’autorizzazione per l’assunzione di una partecipazione di controllo in Banca di Cividale Spa (“CiviBank”) e lanciare un’offerta pubblica di acquisto totalitaria (l’“Offerta”) per contanti sulla totalità delle azioni CiviBank e dei warrant detenuti da coloro che erano azionisti di CiviBank prima dell’ultimo aumento di capitale (dedotti le azioni e i warrant CiviBank già posseduti da Sparkasse), come da comunicato diffuso ai sensi dell’articolo 102, comma 1 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 37 del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati (il “Comunicato”). Il prezzo di offerta è di 6,50 euro per azione e di 0,1575 euro per ciascun warrant. Il prezzo per azione offerto incorpora un premio del 22,64% rispetto alle quotazioni del periodo decorrente dal 15 ottobre 2021 al 3 dicembre 2021 su Hi-Mtf e del 21,02% rispetto alla media dei prezzi degli ultimi 12 mesi su Hi-Mtf.

L’obiettivo dell’offerta pubblica di acquisto è quello di creare le premesse per rafforzare il possibile sviluppo di sinergie industriali fra le due banche mantenendo intatti l’identità, l’autonomia societaria ed il marchio di CiviBank in modo da preservare il valore costruito negli anni con il proprio territorio di riferimento. Questa operazione consentirà inoltre a CiviBank la possibilità di contare su un socio di riferimento in grado di assicurare stabilità, possibilità di crescita e di mantenimento del proprio ruolo di banca a forte sensibilità territoriale nelle zone geografiche di riferimento. Nello stesso tempo l’eventuale permanenza nel capitale di soggetti interessati a partecipare ai piani di sviluppo di CiviBank viene valutato positivamente da Sparkasse nell’ottica di avere anche una potenziale rappresentatività dei soci di minoranza.

PARTECIPAZIONI AZIONARIA – Nel corso del mese di giugno 2021 Sparkasse aveva acquisito inizialmente una partecipazione di poco inferiore al 10% di CiviBank in occasione dell’acquisto delle azioni offerte a seguito del recesso richiesto da una parte dell’azionariato. Successivamente, in occasione dell’aumento di capitale, la partecipazione è salita a poco di più del 17% contribuendo con questo ulteriore investimento al successo dell’operazione di ricapitalizzazione della banca friulana.

Le due banche hanno entrambe realizzato un importante rilancio negli ultimi anni che le ha rese più forti e così in grado di esprimere un potenziale che potrà essere ulteriormente accresciuto grazie alle sinergie di gruppo. Nei mesi scorsi il management delle due banche aveva già individuato aree di possibile collaborazione.

Oltre ad essere accomunate da una comune filosofia di relazione con i clienti, le due banche hanno anche il vantaggio di essere, dal punto di vista della rete di filiali, ampiamente complementari: è questo l’aspetto che costituisce il maggior punto di forza per far sì che le due banche possano continuare a consolidare e sviluppare le proprie attività commerciali senza dover affrontare razionalizzazioni della rete distributiva, come, invece, altre banche hanno in genere dovuto fare.

Il nuovo gruppo bancario che potrà scaturire dal successo dell’offerta sarà formato dalle due banche, previste rimanere entità giuridiche distinte: esso diverrà un nuovo gruppo con sede in una delle regioni del nord est e si collocherà, in termini di quote di mercato nel territorio di riferimento, immediatamente dopo i 4 principali gruppi bancari nazionali. Il nuovo gruppo potrà contare su un totale di bilancio a livello consolidato superiore a 16 miliardi di euro e un totale di masse amministrate pari a 26 miliardi di euro.

L’operazione porterà beneficio anche agli azionisti di Sparkasse, grazie alle importanti sinergie di costo (allo stato stimabili in circa 15 milioni euro ante imposte a regime), derivanti da economie di scala, nonché possibili ulteriori benefici sui costi e sui ricavi conseguenti a uniformazioni dell’offerta commerciale, degli accordi commerciali e di partnership e dal miglioramento dei modelli di servizio.

A seguito del completamento dell’offerta, Sparkasse stima di generare una significativa creazione di valore nel medio e nel lungo termine.

L’offerta avrà inizio successivamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità di vigilanza e sarà efficace al verificarsi delle condizioni indicate(nella foto da sinistra Carlo Costa, Gerhard Brandstätter e Nicola Calabrò, rispettivamente vicepresidente, presidente e amministratore delegato di Sparkasse).

LE DICHIARAZIONI – Il presidente Gerhard Brandstätter dichiara: “Abbiamo preso una decisione strategica molto importante che crediamo creerà ulteriori opportunità di sviluppo per entrambe le banche in una chiara ottica di unione delle forze di due istituti sani e performanti. Si tratta di banche accomunate da una visione molto simile che privilegia il valore della relazione con le persone e che potrà permettere al nuovo gruppo di esprimere un potenziale di crescita molto importante. Nelle prossime settimane continueremo a dialogare con i vertici di CiviBank, come stiamo già facendo da giugno scorso, per realizzare un’operazione di soddisfazione per entrambe le realtà. Questa operazione consentirà a chi crede nel progetto di sviluppo di rimanere azionista e a coloro che vogliono invece monetizzare il proprio investimento di cogliere un’occasione unica dopo che negli anni passati l’azione di CiviBank è stata purtroppo caratterizzata da problemi di illiquidità. Siamo convinti che il Consiglio di Amministrazione di CiviBank potrà valutare positivamente questo progetto da realizzare insieme”.

Il vicepresidente Carlo Costa aggiunge: “Siamo convinti che questa operazione contribuirà alla crescita delle due banche ed allo sviluppo dell’economia locale”.

L’amministratore delegato e direttore generale Nicola Calabrò afferma: “Con questa operazione viene offerta la possibilità alle due banche di accrescere la massa critica per affrontare le sfide future. La collaborazione fra le due banche in un’ottica di gruppo permetterà di far nascere nuove progettualità, dividendo i costi e avere l’ambizione di realizzare iniziative che i due istituti individualmente non avrebbero potuto perseguire. In generale ne avranno benefici gli azionisti, i clienti, i dipendenti ed i territori di riferimento.”

INFO FINANZIARIE – Per qualsiasi informazione sull’Offerta sono a disposizioni i seguenti contatti:

– account di posta elettronica dedicato opacivibank@investor.morrowsodali.com

– numero verde 800 141 774 (per chi chiama dall’Italia)

– linea diretta +39 0697635750 (per coloro che chiamano dall’estero)

– numero WhatsApp +39 3404029760

Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Information Agent: Morrow Sodali S.p.A.

Il sito internet di riferimento dell’Information Agent è www.morrowsodali-transactions.com

Per ogni informazione relativa all’Offerta si rinvia al Comunicato disponibile, tra l’altro, sul sito internet dell’Offerente all’indirizzo www.sparkasse.it, nonché al documento relativo all’Offerta previsto dall’art. 102,

comma 4, del TUF (il “Documento d’Offerta”) che sarà pubblicato a seguito di approvazione della Consob. Si rinvia, quindi, al Documento di Offerta per una completa descrizione e valutazione dell’Offerta.

Sparkasse CiviBank

Totale attivo : 11,1 (miliardi euro) 5,4 (miliardi di euro

Totale crediti: 6,5 (mld €) 3,1 (mld €)

Totale raccolta: 11,8 (mld €) 4,5 (mld €)

Dipendenti: 1.271 583

Numero filiali: 107 64

Utile netto: 42 (mld €) 5 (mld €)

Fonte: Bilanci consolidati 1H2021 Sparkasse e Civibank

PRIMA BANCA – Cassa di Risparmio di Bolzano-Sparkasse è una delle più importanti Casse di Risparmio indipendenti in Italia. Prima banca in Alto Adige, è presente in tutto il nord est, oltre che a Monaco di Baviera. In quanto banca tradizionale, offre servizi finanziari a privati e aziende attraverso una rete di oltre 100 filiali in cui operano oltre 1.200 collaboratori. Nata nel 1854, dal 1992 la Cassa di Risparmio è una società per azioni e conta oltre 22.000 soci. Le azioni ordinarie di Cassa di Risparmio di Bolzano – Sparkasse sono ammesse alla negoziazione sull’Hi-Mtf, organizzato da Hi-Mtf SIM S.p.A., segmento “Order Driven”, e sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del TUF e dell’art. 2-bis del Regolamento Emittenti.