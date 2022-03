Boario: il 15 aprile riapre il parco delle Terme, novità alla Spa

martedì, 22 marzo 2022

Boario Terme – Riapre il parco delle Terme di Boario e parte la nuova stagione con un ricco cartellone di eventi. Venerdì 15 aprile riapre il Parco termale per la stagione 2022. In questi mesi di chiusura invernale sono state approntate tutte le iniziative che accompagneranno frequentatori della grande “Piazza” della Valle Camonica. In particolare sono state sottoscritte già oltre 40 convenzioni con altrettanti Comuni del comprensorio camuno-sebino, i cui cittadini avranno diritto ad entrare gratuitamente nel Parco negli orari diurni di apertura.

Nel frattempo è in via di definizione il programma delle manifestazione diurne e serali, partendo dai grandi appuntamenti ormai ben consolidati su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con enti e istituzioni del territorio e con imprenditori privati del settore del turismo.

MARZO A TUTTA SPA

Fino a tutto marzo, il sevizio Wellness delle Terme di Boario offre ingressi speciali per le sole donne nelle giornate di lunedì a euro 24 (anziché 30). Le donne potranno inoltre usufruire sempre di trattamenti promozionali a 45 euro (anziché 68) che comprendono trattamenti speciali agli arti inferiori con un massaggio personalizzato della durata di 25 minuti al quale segue la metodica dell’avvolgimento della durata anch’essa di 25 minuti.

Nei giorni feriali viene proposto, inoltre, il pacchetto “Smorfia” a 38 euro (anziché 50) che comprende il percorso Spa feriale ed un messaggio di 15 minuti a scelta tra viso e cuoio capelluto.

Entrando nel sito delle Terme di Boario, per il mese di marzo, nei giorni di mercoledì e giovedì, si potrà attivare la promozione “Porta un amico alla Spa”.

CURE PER TUTTI DAL 2 MAGGIO

Riprende anche l’attività termale, dopo importanti ristrutturazioni nel reparto fanghi e bagni. Il successo ottenuto con il “Bonus Terme” ha riconfermato un ruolo centrale nella proposta di attività nel mondo della medicina termale, con percorsi di cura, riabilitazione e prevenzione. Essendo le Terme convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, un ciclo di cure può essere svolto gratuitamente da ogni cittadino secondo la prescrizione del Medico.

Info sul sito www.termediboario.it o contattando 0364.525664