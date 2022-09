Bacini montani: interventi sul rio di Ceresara a Racines

mercoledì, 7 settembre 2022

Racines – Bacini montani: lavori di pulizia lungo il rio di Ceresara a Racines (Bolzano). L’Ufficio sistemazione bacini montani Nord dell’Agenzia per la Protezione civile sta eseguendo lavori sul rio di Ceresara, a Racines, dopo i danni causati dal violento nubifragio del 5 giugno.

­A seguito del maltempo, sono immediatamente iniziati – nell’ambito di due misure emergenziali – i lavori di bonifica del rio di Ceresara e del vicino rio Entholz, nel Comune di Racines. Come riferisce Fabio De Polo, direttore dell’Area funzionale Bacini montani dell’Agenzia per la Protezione civile, già il 6 giugno sono intervenuti i primi escavatori per effettuare lo sgombero del letto del torrente e del bacino di ritenzione.

Ricostruzione delle sponde con massi ciclopici

In totale, riassume Philipp Walder, direttore dell’Ufficio sistemazione bacini montani Nord , è stato necessario rimuovere dai 18.000 ai 20.000 metri cubi di materiale, pari a circa 1.200 camion. Inoltre, spiega il direttore lavori Andreas Vettori, la squadra edile guidata dal capocantiere Roland Langgartner si è occupata di consolidare le sponde con massi ciclopici nonché il letto del torrente con una pavimentazione costituita anch’essa da massi ciclopici al fine di evitare una nuova erosione e un ulteriore recesso.

Costruzione di un nuovo ponte per l’accesso ai due masi

Ancora in sospeso la costruzione di un nuovo ponte per l’accesso ai masi Kröserhof e Gollerhof. Il ponte esistente è stato demolito in quanto la superficie di scorrimento era troppo esigua. Il nuovo ponte sarà più grande e la sezione di scorrimento sarà notevolmente aumentata. Attualmente si stanno costruendo le spalle del nuovo ponte sotto il Prischerhof, ovvero la superficie di appoggio per le travi in acciaio della struttura portante. D’intesa con il Comune, quest’ultimo si farà carico dei costi del materiale. Tali misure di emergenza comporteranno un investimento pari a 380.000 euro.­