Assemblea sul clima: proposte e critiche di Legambiente Basso Sebino

lunedì, 6 dicembre 2021

Sulzano – Assemblea sul clima, Legambiente Basso Sebino lancia una proposta: meno consumo di suolo, più sanità e trasporto pubblico e più risparmio energetico. Sono stati riconfermati presidente di Legambiente Basso Sebino Dario Balotta (nella foto) e tesoriere Franco Gangemi.

Si è tenuta a Sulzano una affollata assemblea di volontari del cigno verde. Nell’annuale incontro sono state affrontate le tematiche ambientali e gli aspetti organizzativi dell’associazione, che hanno visto il circolo trasformarsi in onlus, secondo le nuove normative del terzo settore.

“Nella riunione è stato affrontato il tema della crisi climatica mondiale e del suo legame con la pandemia da Covid19. Legambiente ha messo in luce le criticità che riguardano l’area del lago. Sottolineando l’eccessivo consumo di suolo da parte di tutti i Comuni rivieraschi che perseguono la costruzione di maxi parcheggi (Sulzano + 500), di nuovi supermercati (Iseo + 2), di opere inutili a lago che sfregiano il patrimonio paesaggistico del Sebino. Come, a Sale Marasino, con la “terrazza belvedere” e l’inutile secondo pontile, a Paratico con le nuove palazzine a lago, a Pisogne il “Mirad’Or”. Il tema della efficienza energetica, dell’ampliamento e conservazione delle aree verdi, dello sviluppo delle piste ciclabili (mai più divieti a Monteisola!) e del sotto utilizzo della ferrovia Brescia Iseo Edolo non sfiora ancora l’attenzione delle amministrazioni. Da due anni sono ferme due ferme due Motonavi ”ecologiche” già pagate, per una avventurosa ed inutile causa legale della Navigazione del Lago d’Iseo con il costruttore. Lo sviluppo turistico è concepito solo come nuovi grandi eventi. Ne sono la dimostrazione l’annunciata paserella sul lago a Sulzano, per ospitare la già esposta opera delle mani di Quinn a Venezia e le 250mila lampadine natalizie a Sarnico.

L’associazione ha condannato la Regione Lombardia per aver autorizzato la riapertura della cementifera di Tavernola e delle attività estrattive che mettono ancora a repentaglio maggiormente la sicurezza e la salute dei residenti di Tavernola, Vigolo e di Monteisola.

Critiche sono state mosse al presidente della Regione Fontana per aver avallato la chiusura del punto nascite d’Iseo e i tagli al reparto di Pediatria. Continua l’azione legale, intrapresa dall’associazione, affinché il Comune di Paratico esegua l’ordine di abbattimento, da parte del Consiglio di Stato, dei due market costruiti abusivamente nella zona ex piscine”, afferma il presidente del Circolo Legambiente Basso Sebino.