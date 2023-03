Ascovilo e Grana Padano insieme a ProWein: il programma

sabato, 18 marzo 2023

Düsseldorf – Ascovilo e Grana Padano insieme a ProWein. Il vino lombardo torna alla fiera tedesca di riferimento per il business enologico internazionale in programma a Düsseldorf dal 19 al 21 marzo. La produzione vinicola regionale sarà presente con Ascovilo (Associazione dei 13 consorzi vitivinicoli lombardi) in abbinamento al Grana Padano nel padiglione 15 Stand G02 nell’ambito del progetto “Nati per stare insieme” formula che dopo il successo del 2022 verrà riproposta anche per l’edizione di quest’anno.

“La partecipazione alla manifestazione tedesca – ha spiegato Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo – è per noi strategica e arriva dopo una buona annata sul fronte dell’export per il vino made in Lombardia. Il mercato tedesco è di prossimità e vanta una ottima conoscenza delle denominazioni di qualità “made in Italy”: lo scorso anno l’incremento dell’export di vino è stato trainato dalla Germania, secondo mercato estero dopo gli Usa. ProWein è una fiera B2B estremamente qualificata e che intercetta interessi ed operatori del Nord Europa oltre che del mercato domestico , una straordinaria occasione per presentare le nuove annate 2022 e invitare in Italia a Vinitaly nuovi clienti potenziali. In questa edizione è protagonista anche la attività didattica in collaborazione con la testata Vinum che dedicherà un palinsesto con numerose sessioni di approfondimento delle denominazioni del vino di Lombardia in abbinamento alle diverse stagionature di Grana Padano, la conoscenza è condizione necessaria per rafforzare la azione commerciale delle nostre imprese”.

I PARTECIPANTI

Stand ASCOVILO-GRANA PADANO: Hall 15 Stand G02

Consorzi Ascovilo partecipanti:

CONSORZIO TUTELA VINI OLTREPO PAVESE

CONSORZIO VALTENESI

CONSORZIO LUGANA

CONSORZIO VALCALEPIO

CONSORZIO VINI MANTOVANI

CONSORZIO MONTENETTO

CONSORZIO GARDA DOC

CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO DOP

Masterclass presso lo stand di Vinum: Halle 1 Stand A40

Domenica 19 marzo

11.15 – Consorzio Garda DOC + Grana Padano

12 – Consorzio Valtènesi + Grana Padano

13.30 – Consorzio Vini Mantovani + Grana Padano

15 – Consorzio Tutela Vini Oltrepò pavese + Grana Padano

Lunedì 20 marzo

12 – Consorzio Garda DOC + Grana Padano

12.45 – Consorzio Lugana DOC + Grana Padano

Martedì 21 marzo

12.15 – Consorzio Vini Mantovani + Grana Padano

Alla manifestazione sarà presente anche il Consorzio Tutela Vini di Valtellina Hall 15 Stand E84