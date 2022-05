Artogne: scatta la rivoluzione nella raccolta differenziata

martedì, 31 maggio 2022

Artogne – Inizia la rivoluzione nella raccolta differenziata ad Artogne (Brescia). Come sta accadendo per altri Comuni della Valle Camonica, Corteno Golgi e Ponte di Legno su tutti, inizia una nuova era nel paese della Bassa Valle Camonica. Oggi è l’ultimo giorno possibile per l’esposizione del sacco nero usuale per lo smaltimento del rifiuto secco indifferenziato. Poi scatterà la raccolta con il bidone verde con microchip.

Il Comune di Artogne invita quanto non lo abbiano ancora fatto, a rivolgersi all’ufficio tributi per il ritiro del bidone verde con microchip. Finora l’89 per cento dei cittadini di Artogne ha ritirato il proprio cassonetto.