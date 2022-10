Agriacma al via al quartiere fieristico di Riva del Garda

venerdì, 21 ottobre 2022

Riva del Garda – Inaugurata oggi la decima edizione di AGRIACMA, manifestazione di riferimento trentina dedicata ai macchinari agricoli di montagna, presso il quartiere fieristico di Riva del Garda. I visitatori del primo giorno sono stati soprattutto gli operatori del settore. Foto di Fabio Galas.

Il taglio del nastro è stato affidato all’Assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli che, durante la cerimonia di apertura, ha sottolineato l’importanza del comparto agricolo della nostra provincia.

“La Provincia autonoma di Trento riconosce la centralità del settore agricolo all’interno del sistema economico locale. Per questo motivo, l’Amministrazione provinciale ha messo in campo misure ad hoc che spaziano dalla promozione dei prodotti locali al sostegno nell’ambito della gestione del rischio, necessaria per affrontare le sfide che riguardano il futuro dell’agricoltura, anche alla luce dei cambiamenti climatici e dell’instabilità dei mercati. Innovazione, qualità e sicurezza sono le tre parole chiave per un’agricoltura di successo: potremo approfondire questi concetti visitando gli stand di Agriacma. Un appuntamento importante per fare il punto sull’impiego di macchinari all’avanguardia sotto il profilo del rispetto ambientale e della salvaguardia dell’incolumità degli operatori. Guardiamo inoltre alle nuove prospettive, garantite dalla Fondazione Mach (qui rappresentata) per il contrasto alle fitopatie e agli insetti infestanti, oltre che alle soluzioni per il risparmio delle risorse idriche, sempre più preziose.”

Per gli onori di casa interviene Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi.

“Agriacma è un appuntamento fieristico consolidato e di riferimento per tutti gli operatori del mondo agricolo trentino che hanno l’occasione di incontrarsi, di mostrare e di promuovere i loro prodotti e servizi. Per Riva del Garda Fierecongressi esserne partner organizzativo, oltre che sede ospitante, è un’opportunità importante che ci consente di mettere a disposizione di una filiera economica chiave per il territorio le competenze caratteristiche del nostro ruolo di Polo fieristico e congressuale provinciale”.

Al taglio del nastro presente il Presidente del Consorzio Associazione Macchinari Agricoli Roberto Odorizzi che, soddisfatto della prima giornata della fiera, ha ricordato alcune importanti novità produttive dei macchinari in mostra.

“La scorsa edizione di Agriacma, nel 2020, è stata annullata a causa della pandemia. Quindi, a distanza di quattro anni dall’ultima fiera, la tecnologia si è evoluta parecchio sia in termini di sistemi di sicurezza ma anche come efficienza e rispetto ambientale. In fiera i visitatori potranno apprezzare i nuovi trattori con propulsori Stage V, i primi modelli di macchinari elettrici ed anche macchine per trattamenti con sistemi ad alta concentrazione e anti deriva, macchine per diserbo meccanico, macchine per il taglio e la lavorazione del foraggio in zone montane ma anche attrezzature per abbellimento e mantenimento del verde sia pubblico che privato e macchinari ad uso forestale”.

Enorme interesse ha suscitato anche il prototipo di trattore ribaltabile con la possibilità di simulare un incidente senza nessun pericolo. Centrata quindi l’attività di sensibilizzazione all’utilizzo dei sistemi di sicurezza, a cura di Uopsal. A tal riguardo Dario Uber, dirigente Uopsal, ha dichiarato: “da sempre in fiera sensibilizziamo il pubblico sulla sicurezza e la prevenzione, ad Agriacma saranno esposte macchine agricole con i più avanzati sistemi di sicurezza che però potrebbero non bastare, se non vengono ad esempio allacciate le cinture di sicurezza, ormai disponibili su tutti i modelli. Il territorio montano coltivato della nostra provincia nasconde spesso delle insidie legate a terreni sconnessi e pendenti e il rischio di ribaltamento del mezzo è piuttosto elevato. Durante tutte le giornate della fiera sarà presente Uopsal, l’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, il cui principale obbiettivo è di sensibilizzare ulteriormente i nostri agricoltori ad un uso responsabile e consapevole dei mezzi agricoli utilizzando tutti dispositivi di protezione disponibili e presenti sulle macchine agricole. Solo così si potrà concretamente contribuire ad una riduzione del rischio di infortuni da ribaltamento. Grazie a Uopsal sarà messo a disposizione un simulatore che consiste in un trattore vero e proprio, attrezzato in modo tale da portare il mezzo stesso in posizione di ribaltamento laterale, in condizioni controllate e di totale sicurezza per l’operatore. In fiera si potrà così provare la percezione reale di un capovolgimento del trattore che, senza misure di sicurezza ed un’opportuna formazione, può avere gravi conseguenze, spesso fatali.”

L’appuntamento con Agriacma è quindi al Quartiere Fieristico di Riva del Garda, da venerdì 21 a domenica 23 ottobre 2022 nel nuovo Hangar D: la fiera sarà visitabile dalle 8.30 alle 18 (la domenica chiusura alle 17) con ingresso al costo di 5€ per il biglietto intero, 3€ per quello ridotto, scaricabile dal sito www.agriacma.it, e gratuito per i bambini di età inferiore a 12 anni accompagnati da un adulto; il parcheggio, a pochi passi dalla fiera, è gratuito. Domenica mattina è in programma una sfilata di trattori d’epoca che partirà proprio dall’ingresso della fiera.