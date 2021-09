Afghani in Italia: “Nessuna criticità in provincia di Sondrio: i prossimi step per l’accoglienza”

giovedì, 30 settembre 2021

Sondrio – Il Prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello, ha presieduto una nuova riunione in video conferenza per discutere il tema dell’accoglienza dei cittadini afghani che hanno collaborato con le Forze Armate italiane nell’ambito della missione internazionale in Afghanistan.

All’incontro erano presenti la Consigliera Regionale Simona Pedrazzi, il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali di Sondrio dott. Lorenzo Grillo Della Berta, i Sindaci di Morbegno Alberto Gavazzi, di Chiavenna dott. Luca Della Bitta, di Bormio Roberto Volpato, di Piateda Simone Luca Marchesini, di Aprica Dario Corvi, il Questore di Sondrio dott. Angelo Giuseppe Re, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Tenente Colonnello dott. Marco Piras, il Tenente della Guardia di Finanza dott. Marco Gorla, la referente della C.G.I.L. Martina Mozzi e quello della C.I.S.L. dott.ssa Chiara Casello, i referenti dei quattro enti gestori che hanno stipulato una convenzione con la Prefettura per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale Don Augusto Bormolini (cooperativa Altra Via), il dott. Federico Marveggio (cooperativa Forme), il sig. Clemente Dell’Anna (cooperativa Nisida) e il sig. Alessandro Castagnone (società Uno per Uno S.r.l.)

Il Prefetto, dopo aver fornito i dati definitivi degli arrivi in provincia di Sondrio, che ad oggi si attestano sulle 29 unità a seguito dei trasferimenti di alcuni profughi in altre regioni per ricongiungersi ai propri familiari, ha fatto presente che i ponti aerei per evacuare i collaboratori al momento sono terminati e che, in totale, sono giunti in Italia poco meno di 5.000 persone. Inoltre, ha riferito che al momento non si rilevano criticità in provincia, posto che gli enti gestori sono riusciti prontamente a reperire idonee soluzioni abitative.

Inoltre, il Prefetto ha comunicato di aver ricevuto personalmente, unitamente alla Consigliera Regionale Simona Pedrazzi, una delegazione di afghani e di aver ascoltato quelle che sono le loro principali richieste. Nelle specifico, oltre ad essere molto in pensiero per i propri familiari rimasti in Afghanistan, tanto da auspicare un celere ricongiungimento con loro, gli altri temi sollevati sono quello del lavoro e quello dell’apprendimento della lingua italiana. Le tematiche sono prodromiche ad un loro celere inserimento nel tessuto sociale e, pertanto, appare una priorità permettere a costoro di spendere le proprie competenze professionali, considerato anche il fatto che i loro profili sono di alto livello.

Durante la riunione i presenti hanno anche chiesto al Prefetto se vi sono, ad oggi, delle stime precise circa i possibili futuri arrivi (principalmente dalla cd. rotta balcanica) di civili afghani e se, allo stato, si siano già individuate possibili strategie con cui far fronte ad un’eventuale emergenza.

Il Prefetto ha specificato che ad oggi non è possibile fare alcuna previsione precisa in merito, anche se è molto probabile che flussi migratori partiranno dall’Afghanistan nei prossimi mesi. A tal fine, la Prefettura ha già intrapreso le opportune ricognizioni per verificare se sul territorio provinciale esistano strutture idonee con cui rispondere ad eventuali impellenti necessità. Dopo prime sommarie verifiche, allo stato non è emersa alcuna valida soluzione per eventuali future emergenze e, in considerazione di ciò, il Prefetto ha chiesto ai Sindaci presenti di espletare verifiche più approfondite e diramerà un nuovo invito a tutti i sindaci sull’argomento, in un’ottica di leale collaborazione istituzionale.

Diverse realtà locali hanno offerto un posto di lavoro ai precitati profughi afghani; nello specifico, essendo molto richieste le figure sanitarie, una casa di riposo del sondriese ha chiesto se tra gli afghani vi fossero soggetti quali medici e/o infermieri; mentre il Club Rotary ha attivato un percorso di integrazione denominato “Aquiloni nel Vento” che mira a favorire gli evacuati nel trovare un impiego. Non sono mancate anche spontanee manifestazioni di solidarietà ed altruismo, ad esempio, il Centro Aiuto alla Vita di Sondrio ha offerto supporto e generi di prima necessità alle donne ed ai bambini afghani, qualora se ne manifestasse l’esigenza. Analoghe disponibilità sono giunte anche dal Comune di Delebio e dall’associazione Soroptimist, veicolate dal Comune di Chiavenna.